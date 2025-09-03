Así es como el ejercicio ayuda a reducir la adicción al Internet

De acuerdo con una investigación que analizó los efectos que tiene el ejercitarse sobre la adicción al Internet, entre estudiantes universitarios en China, se concluyó que el ejercicio ayuda a disminuir los síntomas de esta adicción.

Asimismo, se descubrió que el ejercicio ayuda a reducir padecimientos como la ansiedad, el estrés, la soledad, la fatiga e incluso los sentimientos de incompetencia o la depresión, sirviendo para mejorar la salud mental en general.

Desde principios de este siglo, el Internet llegó para revolucionar la vida de las personas. Con el paso de los años, el número de personas que lo utiliza ha incrementado notoriamente, cambiando la forma de comunicación, de trabajar y de pasar el tiempo libre.

Además, el Internet ha permitido que el conocimiento en el mundo sea accesible para todos, y que las personas conecten con otras sin importar las distancias. Sin embargo, a pesar de todas ventajas que trajo consigo la revolución del internet, este también trae consigo algunas consecuencias, como lo es la adicción al internet.

¿Qué es la adicción al Internet?

Esta adicción puede definirse como una necesidad compulsiva de utilizar el Internet en exceso, ya sea a través del celular, la computadora, o cualquier dispositivo con WiFi, provocando efectos negativos a la vida diaria, las relaciones y la salud mental.

Lo más común es el uso de redes sociales, pero también pueden ser juegos y compras en línea o la navegación web en exceso.

Las personas con adicción al Internet, suelen tener dificultad para controlar el tiempo que permanecen conectados , lo que puede provocar descuido en las responsabilidades, trastornos del sueño y problemas de salud mental.

Yan Yan, autor del estudio citado, y sus colegas, analizaron la eficacia de las intervenciones de ejercicio para controlar el impulso de estar en línea todo el tiempo. De la misma manera, intentaron identificar los factores más específicos y relevantes de las intervenciones, y explorar el impacto de estas en los síntomas psicológicos.

¿Cuáles son los ejercicios recomendados?

El ejercicio para la adicción al celular implica intervenciones de actividades físicas estructuradas, como ejercicio aeróbico, deportes o entrenamiento de fuerza.

Según el estudio, son 3 las categorías de intervenciones de ejercicio:

Habilidades motoras abiertas: implican movimientos realizados en entornos impredecibles, haciendo que las personas reaccionen a cambios externos. Ej. el fútbol o básquetbol.

implican movimientos realizados en entornos impredecibles, haciendo que las personas reaccionen a cambios externos. Ej. el fútbol o básquetbol. Habilidades motoras cerradas: estos se realizan en entornos controlados y estables, con movimientos repetitivos. Ej. correr, nadar o levantar pesas.

estos se realizan en entornos controlados y estables, con movimientos repetitivos. Ej. correr, nadar o levantar pesas. Combinación de ambas.

La duración de estas intervenciones osciló entre 4 y 18 semanas, con 2 a 5 sesiones semanales de intensidad moderada, con una duración de entre 50 y 120 minutos cada una. Al terminar, los grupos de control continuaron con su vida normal.

Los resultados revelaron que estas intervenciones de ejercicio, ayudaron de forma importante a la reducción de los síntomas de adicción al Internet . Por su parte, la salud mental también se vio beneficiada, ya que hubieron reducciones significativas de ansiedad, estrés y depresión.

“Esta revisión actual demostró que las intervenciones basadas en ejercicios pueden reducir eficazmente el nivel de adicción a Internet, y mejorar los síntomas psicológicos de los estudiantes universitarios con adicción a Internet. Los tipos óptimos de ejercicio para los estudiantes universitarios que sufren adicción a Internet, son la habilidad motora abierta y la combinación de ambas habilidades”, concluyeron los investigadores.

