SIMISAE: Farmacias Similares ofrece orientación psicológica gratuita

El acceso a la salud mental en México sigue siendo un reto por los costos elevados y la falta de servicios públicos suficientes. Frente a esta necesidad, el Grupo Por Un País Mejor, brazo social de Farmacias Similares, creó en 2007 el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales (CNDEE), un programa pionero que buscaba ofrecer apoyo psicológico gratuito a toda persona que lo necesitara.

Con el paso de los años, este servicio se transformó y en 2023 adoptó un nuevo nombre: Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE), conservando su espíritu original, pero con una red más amplia y accesible para brindar acompañamiento a quienes atraviesan crisis emocionales o psicológicas.

Atención las 24 horas y en distintas modalidades

El programa se caracteriza por estar disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, a través de la línea gratuita 800 911 3232, atendida por psicólogos capacitados que ofrecen contención emocional inmediata.

Además de la vía telefónica, los usuarios cuentan con canales digitales como WhatsApp, chat y correo electrónico, que permiten acceder a una sesión breve de orientación de forma confidencial y sin costo.

En paralelo, SIMISAE también opera de manera presencial en consultorios dentro de las más de 7 mil sucursales de Farmacias Similares, donde se brindan sesiones de aproximadamente 45 minutos, tanto individuales como grupales, además de talleres de apoyo emocional como meditación o manejo de duelo.

Reconocimiento social

El impacto de esta iniciativa ha sido tan relevante que el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) la distinguió como una de las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial. A lo largo de sus más de 15 años de existencia, SIMISAE ha acompañado a miles de personas que enfrentan situaciones de ansiedad, depresión, adicciones o problemas de alimentación.

Aunque el servicio no sustituye un tratamiento psicológico o psiquiátrico formal, su objetivo es brindar orientación inmediata y canalizar a cada persona hacia instituciones o especialistas cercanos a su localidad y posibilidades económicas.

