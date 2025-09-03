Usuarios de AT&T en diversas ciudades de México reportaron este miércoles interrupciones en los servicios de telefonía móvil e internet, lo que desató una ola de quejas, pero también una creativa lluvia de memes en redes sociales.

Los usuarios han señalado dificultades para realizar llamadas, pérdida de conectividad móvil e inestabilidad en el servicio de datos.

Los incidentes se han concentrado en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y el Estado de México, aunque con menor intensidad en comparación con otras operadoras. Mapas de monitoreo como los de Falla.mx han mostrado zonas específicas con interrupciones del servicio por parte de AT&T.

A pesar del impacto, muchos usuarios han optado por canalizar su frustración con humor, inundando X y otras plataformas con memes que ironizan sobre la falta de señal, los intentos fallidos de enviar mensajes y hasta las dificultades para pedir auxilio.

Mientras tanto, se recomienda a los clientes de AT&T mantenerse atentos a los canales oficiales de la compañía y verificar las actualizaciones en tiempo real a través de plataformas como Downdetector.

Ahí viene AT&T // Ay ya se cayó pic.twitter.com/EiX9W63Zkb — Jorge Salazar (@jorgesalazar_ok) September 3, 2025

Llevo 40 minutos sin señal en mi linea de @ATTMx Solo llamadas de emergencia, ¿Qué está ocurriendo? #ATT pic.twitter.com/pZOEJgCaru — Iken Miguel (@ikenmiguel) September 3, 2025

Por qué se tuvo que caer la señal de AT&T EN ÉSTE MALDITO MOMENTO MALDITA SEA pic.twitter.com/osc4SGPDY8 — everybody scream the life of a shapeshifter!!! ☭ (@torturevermore) September 3, 2025

Por qué se tuvo que caer la señal de AT&T EN ÉSTE MALDITO MOMENTO MALDITA SEA pic.twitter.com/osc4SGPDY8 — everybody scream the life of a shapeshifter!!! ☭ (@torturevermore) September 3, 2025

Telcel y AT&T en todo México en estos momentos pic.twitter.com/cqxWFVJMqC — Emi Montxnx �� (@LaliTo0oO) September 3, 2025

SV