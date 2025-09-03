Usuarios de AT&T en México han experimentado interrupciones en el servicio durante la tarde de este miércoles, generando múltiples quejas en redes sociales.

Según datos del sitio especializado Downdetector, se registró un aumento considerable en los reportes de fallas, lo que indica que el problema es generalizado y no se trata de una falla individual.

Ante las quejas, la compañía de origen estadounidense ha respondido en redes sociales solicitando a los usuarios afectados que se pongan en contacto por mensaje directo para atender sus casos de manera individual.

Entre las principales quejas de los usuarios de AT&T se encuentra el hecho de que únicamente pueden realizar “llamadas de emergencia”.

Hasta el momento la empresa de telecomunicaciones no ha proporcionado información específica sobre la interrupción del servicio que afecta a millones de personas.

MF