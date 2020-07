Vive una experiencia culinaria

La organización detrás de The World’s 50 Best Restaurants anuncia su subasta “Bid for Recovery”, la cual debutará el 3 de julio (hasta el 12 de julio) ofreciendo a entusiastas de la gastronomía y los viajes la oportunidad de ofertar experiencias culinarias con los mejores chefs del mundo. En la primera subasta gastronómica mundial de esta escala, los restaurantes y chefs galardonados en las recientes listas de los 50 Mejores restaurantes del mundo, así como las marcas asociadas, han donado diversas experiencias.

La subasta busca recaudar fondos para proporcionar alivio financiero directo y tangible para los restaurantes de todo el mundo a medida que emergen de la pandemia de COVID-19. La subasta es un elemento clave para recaudar fondos del programa 50 Best for Recovery. Algunas de las experiencias más destacadas del lote de subastas personalizadas incluyen:

• Mirazur, Menton, Francia: Un día con Mauro Colagreco (Chef del coronado Mejor restaurante del mundo). Mauro y Julia Colagreco darán la bienvenida a dos afortunados invitados en la idílica comuna de Menton; visitarán los famosos jardines de Mirazur para seleccionar productos, conocerán a los pescadores que suministran los mariscos del restaurante en el puerto y almorzarán con el chef Mauro en su pizzería orgánica Pecora Negra. También probarán platos de la “cocina de creación” de Mirazur, conocerán al equipo y disfrutarán del menú degustación recientemente desarrollado, antes de partir con un juego de copas de vino y una caja de vino.

• Atelier Crenn, San Francisco, California, EE. UU: ¡La experiencia “incrennible”! por la chef Dominique Crenn. Este premio incluye un día en la Granja Bleu Belle de la Chef Crenn, adentrándose en actividades como fermentación, apicultura y producción de aceite de oliva. Después de una exclusiva degustación de vinos con un enólogo californiano de renombre, seguirá una cena del menú degustación en Atelier Crenn. Al día siguiente, el aclamado pastelero Juan Contreras dirigirá una clase magistral de confección de chocolate para los invitados. La experiencia culmina en una noche de cena y bebidas en Petit Crenn.

• Odette, Burnt Ends, Atlas y más, Singapur. Descubre Singapur: cocina, cócteles y cultura. Como parte de esta experiencia de cuatro días con alojamiento en los emblemáticos hoteles Marina Bay Sands y Capella Singapur, los huéspedes disfrutarán de la cocina y cócteles de la ciudad. El viaje incluye una comida en el dos veces nombrado Mejor Restaurante de Asia, Odette, una cena en Burnt Ends y bebidas en Atlas; además de una visita guiada por los puestos callejeros de Singapur y tiempo con el chef de Odette, Julien Royer.

Otros lotes de subastas incluyen un tour de degustación en la Ciudad de México con Édgar Núñez de Sud777; una experiencia culinaria en Delhi para cuatro personas en Indian Accent; un safari culinario de tres días en São Paulo con A Casa do Porco; una clase magistral de cócteles, cena y noche en suite del emblemático Connaught Hotel, Londres, Reino Unido, entre otros que se pueden ver completos en www.50BestForRecovery.com.

TOMA NOTA

Para participar

Subasta “Bid for Recovery”, de The World’s 50 Best Restaurants, del 3 al 12 de julio a través de www.50BestForRecovery.com.

JL