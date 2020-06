El arte de la cocción

Tacos Beto’s es toda una tradición con más de 28 años en servicio en el mercado Manuel Ávila Camacho o mejor conocido como mercado Santa Tere. Su fuerte son los tacos de pastor en trompo, las tortas y tacos de suadero.

Al llegar al mercado en compañía de mi amigo @buendientegdl y entrando por la calle Juan Álvarez, te detiene una persona y te da gel antibacterial, te toma la temperatura y te pasan por un tapete con desinfectante para tus suelas; así mismo, los puestos tienen lugares designados intercalados para guardar la sana distancia por lo que uno siente que los protocolos de sanidad se siguen al pie.

Pedí, pues, una torta de suadero (30 pesos) que está súper buena y déjenme les comento por que: la cocción tradicional del suadero, que es esta parte arriba de las costillas y que se llama así debido a que al montar a caballo entre la silla y el animal le solían poner un costal para que la montura no se moviera y a ese le llamaban suadero de ahí el nombre de esa carne que suele ser un poco dura. Pues bien, tradicionalmente va frita y queda dorada y un poquito chiclosa por lo dura que es, misma que siempre te la sirven muy picadita para que no se sienta tanto. En Tacos Beto’s, su método es lo que los hace únicos, desde un día antes la dejan con sal y limón reposar; al día siguiente, en un gran comal, de esos taqueros, ponen la pieza de carne en agua a hervir a fuego bajo durante tres horas hasta que el agua se evapora por completo y empiece a freírse con su propia grasa, obteniendo una suavidad que no conocía, algo así como si estuvieras comiendo carnaza pero con el sabor excepcional que tiene el suadero.

El fleiman lo calientan en la plancha, le ponen una untada de crema y una montaña de suadero que coronan con cilantro y cebolla, lo parten a la mitad y te ofrecen cebolla guisada, es suave y con mucho sabor, extraño porque no crees estar comiendo suadero. La salsa roja de tomatillo es de picor medio y la tomas de un gran contendor para servirte a manos llenas en una combinación digna de Bonnie and Clyde.

Ofrecen también, además de infinidad de platillos, como la quesadilla pancho (80 pesos) con la misma carne y que bien podría ser como la famosa pizza azteca del mercado de abastos: es una tortilla recién hecha de unos 20 centímetros de diámetro con adobera fundida a la cual le ponen la misma montaña y verdura que el lonche y que para los que nos gusta taquear tiene el sabor que el maíz aporta y que tanto satisface, es un verdadero tesoro tener a Tacos Beto’s en la ciudad con ese suadero tierno, jugoso y de gran sabor, te invito a probarlo.

Lo encuentras en DiDi para servicio a domicilio.

¡Sé feliz!

Tacos Beto´s