El arte de saborear Nayarit

Con una gran fiesta llena de sabor, los nayaritas celebran cada 15 de octubre el Día de la Gastronomía Nayarita, una fecha oficial dedicada a reconocer la exquisita cocina que da identidad y orgullo al estado. Esta conmemoración, que nació en octubre de 2022 por iniciativa de la Academia Nayarita de Gastronomía y fue aprobada por el Congreso local, busca resaltar la importancia de la gastronomía como parte del patrimonio cultural inmaterial de Nayarit, un legado que se transmite de generación en generación.

Desde entonces, los 20 municipios del Estado se unen año con año para rendir homenaje a sus platillos típicos, ingredientes locales y tradiciones culinarias. Las celebraciones incluyen ferias gastronómicas, concursos, talleres de cocina tradicional y exposiciones donde las cocineras y cocineros comparten con orgullo sus recetas familiares.

Cada región ofrece una muestra de su riqueza culinaria. En Acaponeta, los protagonistas son los tamales botaneros o barbones; en Ahuacatlán, la tradicional cajeta de membrillo o de mango endulza los paladares; mientras que en Bahía de Banderas, el inconfundible soporrondongo acapara la atención de los visitantes.

En Compostela destacan la carne zarandeada y el pulpo encebollado; en Del Nayar, la emblemática salsa de guaje; y en Huajicori, el pan de mujer y las chuinas representan lo más auténtico de la cocina serrana. Los sabores continúan en Ixtlán del Río con su tradicional nieve de garrafa; en Jala, con los tamales de calabaza y la sopa de boda; y en Ruíz, donde la birria de chivo y las gorditas de gallina son tradición.

En Santiago Ixcuintla se preparan tamales de ostión y taxtihuil, mientras que en San Blas la estrella es la sopa de mariscos. No pueden faltar los mariscos de Santa María del Oro, las mojarras fritas y el ceviche de tilapia de San Pedro Lagunillas, la lisa zarandeada y los güinteres de Tecuala, ni los tamales de camarón con sopa de jaiba de Tuxpan. En Xalisco, el pozole y el tasajo con jocoque deleitan a los comensales, y Rosamorada endulza con sus tradicionales dulces de tamarindo.

El Día de la Gastronomía Nayarita no solo celebra la diversidad de sabores, sino también el trabajo de las cocineras tradicionales, pescadores, agricultores y familias que mantienen vivas las recetas que cuentan la historia del Estado.

Ya sea en la capital, en los Pueblos Mágicos, en la costa o en las montañas, esta fiesta culinaria es una invitación abierta a descubrir por qué Nayarit es uno de los destinos más deliciosos y auténticos del Pacífico mexicano.

