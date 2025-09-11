La presidenta Sheinbaum está satisfecha con la estrategia de seguridad en Jalisco: Lemus

Luego de la reunión que sostuvieron el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez y el gobernador Pablo Lemus con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la Reunión Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, el ejecutivo estatal afirmó que la mandataria se mostró satisfecha e interesada en la estrategia de seguridad de Jalisco, y buscará implementar algunas medidas a nivel nacional.

"Presentamos, entre otras cosas, el plan de reforzamiento de la Policía Estatal, el Plan delgado, cómo es ya la policía de Jalisco la mejor pagada del país; el plan de becas para hijas e hijos de los policías. A la presidenta le encantó, lo quiere llevar también a nivel nacional. Le presentamos todo el nuevo sistema de videovigilancia del C5, los seis mil millones de pesos que vamos a invertir en los seis años. Vamos a ser el estado con mayor número de puntos de videovigilancia de toda la República Mexicana", mencionó.

"El tercer punto que abordamos fue la eficiencia ministerial, es decir, cómo hemos incrementado, no solamente el número de detenidos, sino también el número de personas vinculadas a proceso. El cuarto tema, importantísimo, el tema de la desaparición. Le presenté a la presidenta, nuevamente, esta solicitud para homologar los criterios de las centrales camioneras a los aeropuertos para evitar que grupos de la delincuencia organizada puedan reclutar a jóvenes por medio de estas centrales camioneras", añadió.

En este punto, contó Lemus Navarro, la presidenta ordenó a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, iniciar los procesos legislativos para lograr esta iniciativa. Además, el gobernador informó a Sheinbaum Pardo acerca de las reuniones que sostiene con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

En la reunión también estuvieron presentes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el Comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En tanto, el titular del ejecutivo estatal reconoció que en la zona del Cerro del 4, en Tlaquepaque, han registrado un incremento en homicidios dolosos, por lo que trabajarán de la mano con la alcaldesa Laura Imelda y con autoridades federales a fin de reducir este delito.

"La verdad (fue) una reunión muy productiva. La presidenta me pidió ver los temas que abordé, abarcarlos con distintos funcionarios federales. Y bueno, tenemos hoy un problema importante en San Pedro Tlaquepaque, por eso elegimos a San Pedro en el tema de homicidio doloso […]. Tenemos que trabajar de la mano. La presidenta municipal mostró toda su disposición de coordinarse con nosotros, con el Gobierno federal. El problema principal lo tenemos, ahí se presentaron los mapas de calor, en la zona del Cerro del 4. Es donde traemos el principal problema y es donde vamos a entrar", expresó.

