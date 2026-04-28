El PSG, el campeón vigente de la Champions League, recibe este 28 de abril al seis veces ganador Bayern Múnich en el Estadio Parque de los Príncipes para disputar el partido de Ida de Semifinales.

El equipo de Luis Enrique cuenta con su plantel completo, mientras que el Bayern no contará con su técnico, quien tendrá que cumplir un juego de suspensión tras quejarse en el encuentro de Cuartos de Final ante el Real Madrid, y no podrá entrar al vestuario y estar en la zona técnica.

Pero el equipo alemán llegará confiado después de vencer 2-1 al PSG de visita en la fase de liga en noviembre, con dos goles del extremo izquierdo Luis Díaz.

EN VIVO | Semifinal de Ida | PSG vs Bayern Múnich. EFE / ARCHIVO

Finalista en dos ocasiones, el PSG disputa su tercera Semifinal consecutiva y se mide ante un Bayern que no ha perdido en ninguna competición desde el 24 de enero y que marcó 19 goles en los últimos cinco partidos.

No te pierdas ni un solo detalle del partido a través de la cobertura más completa que EL INFORMADOR trae para ti.