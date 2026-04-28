Hoy se dio a conocer la lista de jugadores que tendrían un lugar para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los seleccionados está Guillermo Martínez, mejor conocido como el “Memote”, jugador de Pumas.

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La mañana de este martes 28 de abril se revelaron los nombres de quienes tendrán lugar rumbo al Mundial 2026, en total fueron 20 futbolistas que iniciarán una concentración de cinco semanas y media de cara al Mundial. Será a partir del 6 de mayo cuando los elegidos se reporten en el Centro de Alto Rendimiento.

Cabe destacar que en esta lista no se considera al grupo de jugadores que provienen del extranjero, ya que serán integrados a la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio.

¿Por qué Javier Aguirre eligió a “Memote” Martínez?

En el proceso mundialista, el “Memote” fue visto como una opción secundaria dentro del radar del Tri. ¿Pero por qué fue esta decisión?

El principal valor de Guillermo Martínez está en su físico ya que su estatura lo convierte en uno de los delanteros más dominantes por arriba en el futbol mexicano.

Su desempeño en la cancha de juego lo convierte en una arma útil ante defensas cerradas o rivales que reducen espacios.

El jugador de Pumas es clave tanto como rematador dentro del área o como referencia para bajar balones.

"Memote" Martínez y su lectura en el área

Otro punto a favor para "Memote" es que suele ubicarse bien en centros laterales y jugadas a balón parado, lo que lo hace una amenaza constante en tiros de esquina o faltas cercanas.

'Memote' Martínez no solo destaca por su talento, disciplina y esfuerzo, también en su evolución profesional ya que haber pasado por la segunda división, recorrer distintos equipos y construir su carrera desde abajo le ha permitido lograr una personalidad competitiva y perseverante.

Estas son algunas de las principales razones por las que Javier Aguirre lo ve como potencial jugador para representar a México en el Mundial 2026.

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