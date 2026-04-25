Equipo de la Premier League de Inglaterra remata sus abonos tras descender

Rematan sus abonos. El Wolverhampton Wanderers anunció una importante reducción en el precio de los abonos para la temporada 2026-2027, con descuentos mínimos del 25% en todas las zonas del estadio y rebajas que alcanzan hasta el 53% para los aficionados más jóvenes después de que se certificara su descenso de la Premier League de Inglaterra al Championship.

El equipo inglés, donde hace algunos años militó el mexicano Raúl Jiménez, explicó que la nueva estructura de precios busca hacer más accesible la asistencia al estadio de Molineux, especialmente para jóvenes y familias, dentro de una estrategia destinada a "fortalecer el vínculo con la afición y aumentar la asistencia en los partidos como local".

Así aplican los descuentos para abonos del Wolverhapton

Los mayores descuentos se aplicarán a los menores de 18 años, cuyos abonos se reducirán hasta un 53% en algunas zonas del estadio, mientras que los menores de 23 años tendrán rebajas de hasta el 38 por ciento.

El equipo también mantendrá descuentos para mayores de 65 años e incluirá beneficios adicionales para los abonados, como descuentos en tiendas oficiales, rebajas en viajes para partidos fuera de casa y puntos de fidelidad.

"El objetivo es garantizar que más aficionados, especialmente jóvenes y familias, puedan venir al estadio y sentirse parte del club", señaló Nathan Shi, directivo del Wolverhampton, quien calificó la medida como "un reinicio claro" en la política de venta de entradas.

El paso del Wolverhampton por la Premier League y el aporte de Raúl Jiménez

El Wolverhampton consumó matemáticamente su descenso de la Premier League luego del empate sin goles entre West Ham y Crystal Palace registrado el pasado lunes 20 de abril.

Con apenas 17 puntos, los Wolves quedaron a 16 unidades de la zona de salvación cuando restaban únicamente cinco jornadas por disputarse, un margen ya imposible de remontar al haber solo 15 puntos en juego.

De esta manera, Wolverhampton regresará la próxima temporada al Championship, categoría que no disputaba desde la campaña 2017-2018, hace ocho años.

El conjunto inglés firmó una temporada 2025-2026 para el olvido, donde un rendimiento deficiente lo hizo salir del último lugar de la Tabla General durante una jornada, después de la segunda fecha, únicamente por una diferencia de goles favorable respecto al West Ham.

Su primera victoria del campeonato llegó hasta enero, precisamente frente a los Hammers por marcador de 3-0. Más adelante mostró una breve reacción entre finales de febrero y mediados de marzo, con triunfos destacados ante Aston Villa y Liverpool, además de un empate frente al Brentford. Sin embargo, la recuperación llegó demasiado tarde para evitar el descenso.

Ante la crisis deportiva, la directiva decidió destituir en noviembre a Vítor Pereira, hoy técnico del Nottingham Forest, cuando el equipo apenas había sumado dos puntos en diez jornadas. Su reemplazo, Rob Edwards, no logró revertir el rumbo ni rescatar al club de una caída que terminó siendo inevitable.

En la historia reciente del Wolverhampton, Raúl Jiménez ocupa un lugar importante. El delantero mexicano, que busca un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, militó cinco temporadas con los Wolves, entre 2018 y 2023, periodo en el que se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la era Premier League, con más de 40 anotaciones, consolidándose como una de las figuras más importantes de la institución en tiempos recientes.

*Con información de EFE y AFP

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