Sensei rojinegro

Mundo Rojinegro

No quería que pasara desapercibido el cambio de dueños de mi amado equipo Rojinegro, hay que tomarlo con calma y con algo de esperanza a que de verdad se hagan las cosas diferentes y no irnos con el discurso chicharronero con el que empezó Grupo Prodi de José Miguel Bejos, diciendo” para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel. Es bueno que reconozca que el mayor activo del Atlas, es fu noble y fiel afición. Vamos a ver realmente que haga un cambio radical en el Atlas, por lo pronto bienvenidos señores de Grupo Prodi.

Por otro lado, la verdad hay que agradecer a Orlegi el bicampeonato y la Academia Aga, que para mi gusto fue lo único bueno que nos dejó. Después de los Campeonatos, desatendió al equipo y lo desmantelo, contrato puro bultos extranjeros y el equipo dejo de interesarles. Que le vaya bien señores.

Resultados Jornada 16 Liga MX

Querétaro paro en seco a la Máquina y empataron a 1 gol. Pumas empezó sufriendo contra Bravos, pero logró sacar el partido ganando 4 – 2. Monterrey por fin gana y derrota 2 – 1 al Puebla. América se lleva el triunfo por 3 – 2 en contra del León con un penal polémico, Atlas y Tigres empatan a cero goles, otra vez le roban un gol bueno al Rojinegro. San Luis le gana 2 – 0 a Santos, los de la Laguna no levanta. Mazatlán se despide de su casa y afición derrotando 4 – 3 al Toluca. Xolos para en seco al Pachuca ganándole 3 – 1. Necaxa y Chivas empatan a cero goles, la hormiga no anota otra vez.

Resultados Jornada 17 Liga MX

Puebla pierde su último partido del torneo 2 – 1 ante el Querétaro. Pachuca pierde en casa 2 – 0 ante Pumas, los del pedregal termina de líderes del campeonato. Tigres no tuvo piedad y golea 5 – 1 al Mazatlán en su despedida. Toluca también golea al León 4 – 1 y no lo deja acceder a la Liguilla. Chivas empata a 0 goles contra Xolos, pierden el liderato general y la Hormiga no anota y no logra su segundo titulo de goleo. Bravos gana su partido en casa derrotando 2 – 1 al San Luis, Joao Pedro se lleva el campeonato de goleo y ahora es bi campeón. Atlas se mete al Banorte, hace su juego y le gana al América 1 – 0 y entra a la liguilla por sus propios méritos. Santos humillo al Monterrey y lo golea 3 – 0, decepcionante torneo de los soberbios regios. Cruz Azul para al rayo y lo golea 4 – 1.

Liguilla

Por lo juegos de la Concachampions, donde están Tigres y Toluca, la liguilla se jugará 2 y 3 de Mayo, hoy se darán los horarios, de los juegos de ida.

Pumas vs América, Tigres vs Chivas, Pachuca vs Tigres y Cruz Azul Vs Atlas.

Chivas Femenil

Les deseo mucho éxito, en la Liguilla de Liga Mx Femenil a mis amigos de Chivas, mucha suerte Nelly, Antonio, Pepo y Daniel, que ganen y sigan adelante.

Champions League

Partidos de Ida Semifinal

Martes 28 de Abril

PSG vs Bayern M. 1.00 pm

Miercoles 29 de Abril

Atlético de Madrid vs Arsenal 1.00 pm

Chismes Futboleros

Después del escándalo que genero el costo del boleto del estacionamiento del Ex Estadio Azteca, ahora Banorte para el juego de América contra Cruz Azul. Estos son los costos en los estadios.

Estadio Banorte (Azteca) – América - $ 1,139 pesos

Estadio Universitario – Tigres - $ 300 pesos

Estadio BBVA – Monterrey - $ 250 pesos

Estadio Nou Camp – León - $ 150 pesos

Estadio El Encanto – Mazatlán - $ 150 pesos

Estadio Nemesio Diez – Toluca - $ 120 pesos

TSM – Santos – de $ 100 a $ 185 pesos

Estadio Olímpico Universitario – Pumas -$ 100 pesos

Estadio Caliente – Xolos - $ 100 pesos

Estadio Hidalgo – Pachuca -$ 100 pesos

Estadio Alfonso Lastras – San Luis - $ 70 pesos

Estadio Jalisco – Atlas - $ 60 pesos

Estadio Akron – Chivas – Gratis

Estadio Cuauhtémoc – Puebla y Cruz Azul – Gratis

Estadio Corregidora – Querétaro – Gratis

Estadio Olímpico Benites Juárez – Bravos de Juárez – Gratis

Estadio Victoria – Necaxa – “Sin Estacionamiento”

Los 10 jugadores con más partidos en la Selección Mexicana

Andrés Guardado: de 2005 – 2024 – 180 partidos

Claudio Suarez: de 1992 – 2006 – 177 partidos

Guillermo Ochoa: de 2005 – 2026 - 151 partidos

Rafael Márquez: de 1997- 2018 - 148 partidos

Pavel Pardo: de 1996 – 2009 - 146 partidos

Gerardo Torrado: de 1999 – 2011 - 144 partido

Héctor Moreno: de 2007 – 2023 - 132 partidos

Jorge Campos: de 1991 – 2003 - 129 partidos

Carlos Salcido: de 2004 -2014 - 123 partidos

Raúl Jiménez: de 2010 – 2026 – 121partidos

Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez pueden sumar más en este próximo Mundial

Invitados al Mundial

Bosnia Herzegovina

Uno de los deportes mas importantes en el país, como lo fue cuando se llamaba Yugoslavia. En 1992 fue reconocida por la FIFA.

Liga Premier de Bosnia y Herzegovina: es la primera división del fútbol bosnio. Fue fundada en 2002. Se le conoce como M:tel Premijer Liga por motivos de patrocinio. Y cuenta con un total de 10 equipos. Su campeonato inicia de agosto hasta mayo del año siguiente. los clubes se enfrentarán todos contra todos en cuatro ocasiones, dos en campo propio y dos en el del rival, y viceversa, hasta disputar un total de 36 jornadas.

Los equipos participantes son: Klub Borac Banja Luka en la ciudad de Bania Luka, NK Posušje en PosuSje, Radnik Bijeljina en Bijeljina, FK Rudar Prijedor en FK Prijedor, FK Sarajevo en Sarajevo, NK Široki Brijeg en Široki Brijeg, FK Sloga Doboj en Doboj, FK Velež Mostar en Mostar, HŠK Zrinjski Mostar en Mostar, FK Željezničar en Sarajevo.

Con más campeonatos son: HŠK Zrinjski Mostar con 9 titulos, FK Željezničar 6 títulos, FK Sarajevo con 5 títulos.

Selección de Bosnia Herzegovina

Inicialmente jugó sus mundiales como Yugoslavia y participó en varias ediciones del mismo.

A la Selección de Bosnia Herzegovina se les conoce como: Los Dragones, Los Lirios de Oro y Los Hijos de la Guerra.

Como Yugoslavia jugó en estos Mundiales:

Uruguay 1930. Grupo “B” les toco con: Brasil y Bolivia, Derrota a Brasil 2 – 1, a Bolivia los golean 4 – 0. En la semifinal Uruguay los golea 6 -1.

Brasil 1950. Fueron al Grupo No 1. Brasil, Suiza y México. 3 – 0 le ganan a Suiza, a México lo golean 4 – 1 y con Brasil les gana 2 – 0.

Suiza 1954. Fueron eliminados en cuartos de final, el Grupo fue el No 1. Brasil, Francia y México. Pasan por Francia 1 – 0. Con Brasil empata a 1 gol. No juegan en contra de México y en cuartos pierden con 2 – 0 con Alemania Federal.

Suecia 1958. Al Grupo No 2. Con: Francia, Paraguay y Escocia. Escocia le saca el empate a 1 gol, con Francia ganan 3 – 2 y empatan a 3 goles en contra de Paraguay, Pierden 1 – 0 contra Alemania Federal en Cuartos.

Chile 1962. Grupo No1. Unión Soviética, Uruguay y Colombia. Primero pierden con los soviéticos por 2 – 0, les ganan a los uruguayos 3 – 1, golean 5 – 0 aColombia y en cuartos de final sorprenden a Alemania Federal 1 – 0, Checoslovaquia les gana 3 – 1 en la semifinal y juegan por el tercer lugar en contra de Chile y lo pierden 1 – 0.

Alemania 1974. Participaron en el Grupo No 2. Con: Brasil, Escocia y Zaire. Con Brasil empatan a 0 goles, a Zaire le propinan una goleada escandalosa de 9 – 0 y con Escocia empatan a 1 gol, van a una segunda ronda y PIERDEN 2 – 0 con Alemania Federal y vuelven a perder contra Polonia y Suecia por idéntico marcador de 2 - 1.

España 1982. Eliminados en la primera ronda, jugo primero contra Irlanda del Norte y empatan a 0 goles, Pierden con España 2 – 1 y le ganan a Honduras 1 – 0.

Italia 1990. Grupo “D”. Alemania Federal, Colombia y Emiratos Árabes Unidos. Califican en segundo lugar, primero pierde con los alemanes 4 – 1, le ganan 1 – 0 a Colombia, a los Emiratos lo golean 4 – 1. En Octavos van contra España y les ganan 2 – 1, en cuartos de final en un partido muy cerrado se va a serie de penales contra Argentina y pierden 3 – 2.

Como Bosnia Herzegovina

Brasil 2014. Van al Grupo “F”. Argentina, Nigeria e Irán. Argentina gana 2 – Nigeria sorpresivamente les gana por 1 – 0, 3 – 1 les gana a los iraníes.

Califica al Mundial 2026 y sera a su segundo mundial como Bosnia Herzegovina.

Y que siga rodando, el balón.