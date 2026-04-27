El mundo del futbol se paraliza esta semana con los duelos de Ida de las Semifinales de la Champions League, donde cuatro potencias europeas buscan su boleto a la Final. Se trata de Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Múnich, Atlético de Madrid y el Arsenal .

PSG vs Bayern

Este martes 28 de abril, el PSG recibe al Bayern Múnich en el mítico Parque de los Príncipes. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, llegan motivados tras eliminar al Liverpool con un contundente 4-0 global, consolidando una defensa impenetrable y un ataque letal. Por su parte, el gigante bávaro aterrizará en la capital francesa tras protagonizar una serie histórica frente al Real Madrid, imponiéndose 6-4 en el global. Este enfrentamiento promete ser una verdadera final anticipada entre dos de los clubes más goleadores del torneo.

La rivalidad entre franceses y alemanes ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en un clásico moderno de la competición . La clave del partido pasará por el mediocampo, donde la posesión del balón y las transiciones rápidas dictarán el ritmo de juego. Los aficionados esperan un duelo abierto, lleno de goles y con un nivel técnico superlativo, digno de los mejores equipos del planeta que buscan desesperadamente la supremacía continental.

Atlético de Madrid vs Arsenal

El miércoles 29 de abril, la atención se trasladará al Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se medirá ante el Arsenal. El equipo colchonero, comandado por el estratega argentino Diego Simeone, llega a esta instancia tras superar al Barcelona en una llave de infarto que terminó 3-2 a su favor. Fieles a su estilo, los rojiblancos apostarán por el orden táctico, la presión asfixiante y el contragolpe letal para neutralizar a su rival. En la otra esquina, los "Gunners" de Mikel Arteta aterrizan en España tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa, mostrando un futbol dinámico, de mucha posesión y variantes ofensivas que los mantienen peleando también por el título de la Premier League.

El Arsenal buscará imponer sus condiciones desde el primer minuto, intentando romper el cerrojo defensivo que caracteriza a los equipos de Diego Simeone. No obstante, el ambiente ensordecedor del estadio madrileño jugará un papel fundamental para empujar a los locales, quienes saben sacar ventaja en casa.

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Horarios y canales: ¿Dónde ver EN VIVO las Semifinales en México?

Para que no te pierdas ni un solo minuto de esta apasionante fase, te compartimos los horarios y las plataformas de transmisión oficiales.

PSG vs Bayern

Sede : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Hora : 13:00

: 13:00 Transmisión: HBO MAX, TNT, TNT Sports y EL INFORMADOR (Cobertura EN VIVO)

Atlético de Madrid vs Arsenal

Sede : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Hora : 13:00

: 13:00 Transmisión: FOX, FOX ONE y EL INFORMADOR (Cobertura EN VIVO)

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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