Dónde ver EN VIVO PSG vs Bayern Munich por la semifinal de la Champions League 2026

Las semifinales de la Champions League arrancan hoy, y la llave que enfrenta al campeón vigente, París Saint-Germain (PSG), con el Bayern Múnich destaca como una final anticipada.

El nivel mostrado en cuartos de final, donde eliminaron al Liverpool y al Real Madrid, respectivamente, sugiere que podrían ser los dos mejores equipos del momento. Además, el partido de hoy tendrá sabor a revancha por la final de 2020, cuando los bávaros se coronaron ante un PSG que disputaba su primera final.

Aquel partido en Lisboa fue el extraño clímax de una temporada que se retrasó por la pandemia, disputado en un estadio vacío a mediados de agosto. Se decidió por Kingsley Coman, excanterano del PSG, que terminó brillando en Múnich.

En esta temporada, el Bayern ganó 2-1 en su visita a París en noviembre. El colombiano Luis Díaz anotó dos veces y luego fue expulsado antes del descanso por una entrada sobre Achraf Hakimi.

Aun así, el PSG de Luis Enrique llega en gran forma en la segunda mitad de la temporada, encontrando un nuevo nivel desde que fichó al extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia en enero pasado.

El partido de vuelta se jugará el miércoles de la próxima semana en Múnich, donde el PSG ganó su primer título europeo tras arrollar al Inter de Milán.

Enfrentamientos entre ambos equipos en los últimos 10 años

PSG 3-0 Bayern Múnich / Fase de grupos 2017

Bayern Múnich 3-1 PSG / Fase de grupos 2017

PSG 0-1 Bayern Múnich / Final Champions League 2020

Bayern Múnich 2-3 PSG / Ida cuartos de final 2021

PSG 0-1 Bayern Múnich / Vuelta cuartos de final 2021

PSG 0-1 Bayern Múnich / Ida octavos de final 2023

Bayern Múnich 2-0 PSG / Vuelta octavos de final 2023

Bayern Múnich 1-0 PSG / Fase de grupos 2024

PSG 2-0 Bayern Múnich / Mundial de Clubes 2025

PSG 1-2 Bayern Múnich / Fase de liga 2025

Vincent Kompany. El entrenador participó en el entrenamiento de ayer, pero tendrá prohibido entrar al vestuario del equipo y sentarse en el banquillo. EFE/M. Badra

Bayern no se intimida ante el campeón

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo que el París Saint-Germain, su rival en las semifinales de la Champions League, “es un reto enorme”, pero remarcó que a su equipo le “gustan” los desafíos y está preparado para hacer frente al vigente campeón de Europa.

Kompany no podrá estar en el banquillo por sanción, tras acumular tarjetas amarillas. La última la vio en cuartos de final contra el Real Madrid. “Estaré en alguna parte de la tribuna, en algún sitio en el estadio; no lo conozco demasiado”, explicó.

El entrenador dijo que, en último término, el partido lo decidirá el talento de los futbolistas.

“Lo primordial es la calidad de los jugadores. Podemos hablar sobre goles y filosofar sobre el juego, pero necesitas jugadores que metan el balón en la portería, un portero que haga paradas y defensas que defiendan. Lo demás solo es tema de debate. Lo que necesitas es calidad y eso es algo que tenemos”, subrayó.

EFE

Luis Enrique: Nadie está por encima del PSG

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que en la eliminatoria de semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich “no hay favoritos”. Reconoció que los alemanes “han sido más regulares”, pero, como ya dijo hace unos meses, reiteró que no ve a ningún equipo superior al suyo.

“Creo que somos los dos mejores equipos de Europa”, aseguró el técnico español, quien también reconoció el trabajo del Arsenal en la primera parte de la temporada.

El técnico aseguró que cuentan con la ventaja de haber disputado las tres últimas semifinales de Champions: “Afortunadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba”.

Luis Enrique también señaló que llega con todo su plantel en forma y afirmó que “no hace falta entrenador; todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer”.

EFE

¿Cuándo y dónde ver PSG vs Bayern Múnich?

PSG vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 28 de abril

Martes 28 de abril Canal: HBO Max

HBO Max Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el PSG vs Bayern Múnich

París Saint-Germain: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.