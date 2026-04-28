Presentan novena edición del Gran Giro Guadalajara

La pasión por el ciclismo se reaviva en la Perla Tapatía con la novena edición del Gran Giro Guadalajara 2026, que tendrá la participación de mil atletas, quienes correrán por las principales avenidas de la ciudad el próximo domingo 3 de mayo en punto de las 07:00 horas y lo harán por una bolsa de premios de 250 mil pesos.

Modalidades del Gran Giro Guadalajara 2026

Serán dos modalidades que pondrán a prueba la resistencia y capacidad de los y las ciclistas: Medio Fondo, que consta de 75 km, y Gran Fondo, que lo conformarán 150 km de trayecto. La salida y meta estarán sobre Av. Vallarta, casi en su cruce con Av. José María Morelos, y los atletas pasarán por vialidades como Anillo Periférico, Lázaro Cárdenas, López Mateos, entre otras.

David Prado, director general de Comude Guadalajara, destacó el gran interés por parte de la comunidad ciclista para poder formar parte de este evento, ya que las inscripciones se agotaron en poco tiempo después de que se lanzó la convocatoria.

"Para nosotros es un gusto poderles presentar la novena edición del Gran Giro Guadalajara. Una edición en la que, prácticamente, en dos días se agotaron las inscripciones, y eso nos habla de cómo la comunidad ciclista esperaba este evento".

"La ruta será casi igual a la del año pasado, solo ajustamos el tramo final para mayor seguridad. La salida y meta es en los Arcos de Guadalajara, recorriendo avenidas principales y retornos señalados. El arranque será a las 7:00 am, media hora más tarde que otras carreras, atendiendo la petición de la comunidad ciclista para mayor visibilidad y seguridad", señaló Prado.

12 categorías en esta competencia ciclista

Por su parte, Crystal Zavala, coordinadora de Construcción de Comunidad del Gobierno de Guadalajara, indicó que estas actividades son principalmente para que la población haga suya la ciudad y pueda disfrutar de los espacios públicos.

"Este evento es para que disfruten la ciudad y la hagan suya. Tenemos una comunidad runner importante a la que siempre festejamos, pero también tenemos una comunidad ciclista que es ya de mucho peso y tradición en la ciudad", añadió Zavala.

Cabe destacar que habrá 12 categorías, incluyendo una de ciegos y débiles visuales, con participantes desde los 15 años en adelante. Se premiará a los primeros veinte lugares que finalicen los respectivos recorridos, tanto en rama femenil como varonil. En esta ocasión, se establecieron metas volantes, las cuales estarán ubicadas sobre el Puente Atirantado y repartirán 20 mil pesos adicionales.

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