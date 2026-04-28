La expectación se encuentra al máximo nivel para este vibrante duelo internacional, donde los Diablos Rojos del Toluca buscarán dar el primer golpe de autoridad en calidad de visitante frente a un rival sumamente complicado, Los Angeles (FC). Este enfrentamiento de Ida definirá gran parte del boleto a la anhelada gran final del torneo .

Las aficiones mexicana y estadounidense están ansiosas por descubrir qué escuadra logrará imponer sus condiciones tácticas, dominar el mediocampo y tomará la ventaja inicial en esta llave que luce sumamente equilibrada desde la previa.

Te diremos cuándo y a través de dónde ver EN VIVO este encuentro desde el Banc of California Stadium.

¿Dónde ver EN VIVO el LAFC vs Bayern Múnich?

El esperado choque de Ida se disputará este miércoles 29 de abril en la imponente y moderna cancha del BMO Stadium, un recinto de primer nivel ubicado en la ciudad de Los Angeles, California, que seguramente lucirá un lleno total.

Hora : 20:30

: 20:30 Transmisión: FOX ONE y FOX

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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¿Cómo llegan los Diablos Rojos al encuentro?

El equipo de la Liga MX aterriza en territorio estadounidense con la moral por las nubes tras una contundente y espectacular exhibición de futbol en la ronda de Cuartos de Final. Los Diablos Rojos superaron con un aplastante marcador global de 7-2 al LA Galaxy , demostrando un poderío ofensivo verdaderamente temible que ha encendido las alarmas de todos sus rivales en la zona. Además, los dirigidos por Antonio Mohamed mantienen un paso firme y constante en el torneo local, habiendo asegurado ya su lugar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 tras finalizar en la parte alta de la tabla con 30 puntos.

Por su parte, la escuadra californiana de la Major League Soccer (MLS) no se queda atrás y defenderá su localía con uñas y dientes ante el incondicional apoyo de su apasionada afición. Los locales avanzaron a esta crucial instancia tras eliminar de manera categórica al Cruz Azul con un marcador global de 4-1, mostrando una envidiable solidez defensiva y transiciones ofensivas sumamente rápidas. Este choque representa una verdadera prueba de fuego por el evidente contraste de estilos tácticos.

Cabe recordar que el partido de Vuelta definitivo se jugará posteriormente en el mítico Estadio Nemesio Diez, haciendo vital obtener un resultado positivo esta misma noche .

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