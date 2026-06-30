Paraguay, al igual que Cabo Verde, Estados Unidos, Sudáfrica, Noruega, México, Irán, Ecuador, Ghana, Costa de Marfil y República Democrática del Congo, sorprende y derrumba todos los pronósticos y modelos que lo dejaban fuera de la Copa Mundial 2026.

Los guaraníes derrotaron a nada más y nada menos que a Alemania en penales ; la reacción de las y los aficionados no se hizo esperar en redes sociales con divertidos memes que perpetúan este evento para la historia de los torneos de la FIFA.

Paraguay elimina a Alemania en penales

La Albirroja soportó el asedio europeo durante 120 minutos, encontró respuestas en los momentos de mayor presión y, cuando parecía estar al borde de la eliminación, logró mantenerse con vida para llevar el desenlace a una instancia en la que el favorito terminó sucumbiendo.

Desde los once pasos, los sudamericanos consumaron la hazaña con un triunfo (4-3), firmando la primera gran sorpresa del torneo y enviando a casa a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Conscientes de la diferencia de jerarquía y de que pocas apuestas estaban de su lado, los dirigidos por Gustavo Alfaro saltaron al campo sin riesgos innecesarios. Paraguay apostó por el orden, el sacrificio y la disciplina táctica, un estilo frecuentemente señalado como conservador, aunque suficiente para mantener viva la ilusión mundialista ante una de las potencias del futbol internacional .

Usuarios inmortalizan la hazaña de Paraguay con memes

Tras soportar varias aproximaciones alemanas durante el juego mortal, la Albirroja encontró el premio: selló su paso a Octavos de Final.

La hazaña de los paraguayos quedó inmortalizada en redes sociales por parte de las y los aficionados de distintas naciones quienes no podían creer lo que la selección sudamericana había logrado ante los alemanes.

Con información de SUN.