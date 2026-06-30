Si planeas reunirte a ver el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador este martes a las 19:00 horas, prepara el paraguas. La Onda Tropical 13 amenaza con fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Guadalajara justo cuando ruede el balón en el Estadio Ciudad de México.

Pronóstico de tormentas para la hora del silbatazo

El clima no dará tregua a los tapatíos durante esta tarde mundialista. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se espera una probabilidad de precipitación del 100% en la capital jalisciense y sus alrededores.

Las lluvias comenzarán a intensificarse a partir de las 18:00 horas, creando un ambiente húmedo y fresco. Para las 19:00 horas, momento exacto en que inicia el encuentro, se prevén tormentas eléctricas severas.

Las autoridades meteorológicas no descartan la posible caída de granizo en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara. Este fenómeno es impulsado por el paso de la Onda Tropical 13 y canales de baja presión sobre el occidente del país.

Municipios como Zapopan, Tlajomulco y El Salto también registrarán lluvias moderadas a fuertes. La temperatura rondará los 25 grados centígrados durante la tarde, pero descenderá rápidamente con la llegada de las precipitaciones.

¿Cómo afectará el clima a los aficionados tapatíos?

Miles de seguidores del Tricolor suelen congregarse en restaurantes, bares y plazas públicas para disfrutar de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, las condiciones atmosféricas obligarán a modificar cualquier plan al aire libre.

Si tienes pensado salir de casa para ver el duelo decisivo ante Ecuador, la recomendación principal es anticipar tus traslados. Las lluvias fuertes históricamente generan caos vial y encharcamientos importantes en avenidas principales.

Vías como López Mateos, Lázaro Cárdenas y Patria podrían presentar tránsito lento justo en la hora pico previa al partido. Además, las ráfagas de viento moderado podrían complicar la visibilidad para los automovilistas que regresan del trabajo.

Es vital conducir con extrema precaución y evitar zonas propensas a inundaciones. Quienes decidan quedarse en casa tendrán el escenario ideal: un clima fresco y lluvioso para disfrutar del encuentro por televisión.

El contraste con el Estadio Ciudad de México

Mientras los tapatíos lidian con el temporal, la atención nacional estará centrada en la capital del país. El Estadio Ciudad de México albergará este crucial enfrentamiento bajo un operativo especial de seguridad y movilidad.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega a este compromiso invicta y sin recibir goles en la fase de grupos. Ahora, buscará aprovechar el apoyo de su afición ante un cuadro sudamericano que viene motivado tras vencer a Alemania.

El ganador de este choque avanzará a los octavos de final, manteniendo vivo el sueño mundialista. Aunque la lluvia azote a Jalisco, la pasión por el fútbol se mantendrá intacta en cada pantalla.

Por ello, asegúrate de estar bajo techo y con buena conexión antes de las 19:00 horas. No permitas que una tormenta sorpresiva te haga perderte ni un solo minuto de este histórico duelo internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA