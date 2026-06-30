Más allá de la euforia futbolística, el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la responsabilidad social nos recuerda que el espacio público es de todos. ¿Cómo lograr que nuestra pasión deportiva conviva con el respeto al rival y el cuidado de la ciudad? Descubre por qué esta invitación nos involucra a todos.

Sheinbaum pide privilegiar el respeto en todo momento

La Presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la afición mexicana a mantener una actitud de respeto hacia los equipos rivales y a actuar con responsabilidad durante las celebraciones por los partidos de la Selección Mexicana .

Al ser cuestionada sobre los aficionados que acudieron durante la madrugada a las afueras del hotel de concentración de la Selección de Ecuador previo al encuentro de este día, la Mandataria pidió privilegiar el respeto en todo momento.

"Hay que ser respetuoso siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues, es una alegría enorme cuando gana la Selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos. Pero es importante el respeto siempre a todos los demás", expresó.

Sheinbaum exhorta a los aficionados a recoger la basura

La titular del Ejecutivo también exhortó a los aficionados a recoger la basura que generan durante los festejos , al señalar que los trabajadores de limpia son quienes deben hacerse cargo posteriormente de la recolección.

"También que recojan su basura cuando se van, porque quedaba Reforma muy sucia y, la verdad, son las y los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer toda esta recolección", señaló.

Sheinbaum destacó que las recientes celebraciones se han desarrollado sin incidentes mayores y recordó que, tras el último partido de la Selección Mexicana, unas 800 mil personas se congregaron sobre Paseo de la Reforma para festejar.

"Es un momento de alegría, la verdad. Ha habido saldo blanco. Me decían que hasta las cinco de la mañana todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose. Entonces, que sea con responsabilidad, siempre. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos que lo harán con responsabilidad", afirmó.

El partido entre México y Ecuador será este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19 horas .

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OA