Ecuador presentó un reclamo formal por incidentes previos al juego ante México, ¿qué ocurrió?

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió este martes 30 de junio un comunicado oficial en el que confirmó la presentación de un reclamo formal ante la organización del Mundial 2026, luego de denunciar que los aficionados mexicanos se colocaran afuera del hotel de concentración con gritos y cánticos con la finalidad de no dejarlos descansar en la previa del encuentro correspondiente a los 16avos de Final.

Sin detallar los hechos específicos, el organismo sostuvo que lo sucedido afectó el espíritu de competencia y se aleja de los valores que debe representar una Copa del Mundo.

El comunicado oficial de la FEF a la FIFA

El pronunciamiento llega en un contexto de alta tensión previo al compromiso de eliminación directa contra la Selección Mexicana y busca dejar constancia de la postura de la Federación ecuatoriana frente a los acontecimientos registrados antes del partido. Además, la FEF pidió a los organizadores reforzar las garantías para proteger tanto a los jugadores como al resto de la delegación.

"Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar", se lee en el comunicado.

Piden tomar medidas para evitar que se repita la situación

Asimismo, el organismo hizo un llamado para que se tomen medidas que eviten la repetición de este tipo de situaciones y permitan que el desarrollo del torneo se mantenga dentro de un ambiente de respeto y sana competencia.

La FEF también manifestó su confianza en que estos incidentes no opaquen el espectáculo deportivo ni afecten la relación entre las aficiones de ambos países, destacando que el futbol debe ser un espacio de unión y convivencia.

"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y, en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo. Ecuador siempre responderá en la cancha a estas acciones antideportivas", concluyó.

Ecuador se medirá con México la noche de hoy martes en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19:00 horas, donde el ganador conseguirá el boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026.

X / @FEFecuador

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