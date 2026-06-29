La Copa del Mundo entra en su etapa definitiva. A partir de este martes, cada partido será una eliminatoria sin margen de error y la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en los Dieciseisavos de Final, duelo programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Las condiciones favorecen a México

El Tricolor llega con argumentos para asumir el papel de favorito. Terminó como líder del Grupo A con paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles y sin recibir un solo gol . Además, atraviesa una racha de seis victorias consecutivas y no conoce la derrota desde el cierre de 2025 . En ese lapso acumula nueve triunfos, dos empates y únicamente dos goles permitidos.

La condición de local también respalda al conjunto dirigido por Javier Aguirre. México disputará un nuevo encuentro mundialista en casa, escenario donde históricamente ha encontrado sus mejores actuaciones. Como anfitrión de una Copa del Mundo, únicamente ha perdido uno de sus 12 compromisos, con saldo de ocho victorias y tres empates.

Ecuador protagoniza remontada

Sin embargo, cuando el balón comienza a rodar, los antecedentes y las estadísticas pierden peso. Ecuador llega fortalecido después de protagonizar una de las sorpresas de la Fase de Grupos al derrotar a Alemania y conseguir su clasificación como uno de los mejores terceros lugares. El equipo de Sebastián Beccacece encontró su mejor versión cuando más lo necesitaba y ahora intentará escribir una nueva página en su historia, buscando avanzar por primera vez a unos Cuartos de Final.

México buscará imponer el orden defensivo que lo ha distinguido durante el torneo. En sus últimos once partidos no ha recibido un solo gol después del minuto 47', reflejo de un equipo que mantiene la concentración hasta el cierre de los encuentros . Del otro lado estará una selección ecuatoriana que tampoco concede espacios con facilidad, ya que no ha permitido dos o más goles en ninguno de sus últimos 26 partidos y en 13 de sus 16 compromisos recientes registró menos de 2.5 anotaciones.

La jugada de Aguirre

Javier Aguirre recuperaría a varios de los futbolistas que iniciaron el torneo como titulares, entre ellos Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez, mientras que el joven Gilberto Mora esperaría una oportunidad desde el banquillo. Ecuador, por su parte, no reporta bajas por lesión o suspensión y contará con Nilson Angulo como uno de sus hombres más desequilibrantes tras marcar en tres de sus últimas seis apariciones con la selección.

La recompensa será un lugar entre los 16 mejores equipos del Mundial . El margen de error desapareció. A partir de ahora, una jugada puede cambiar el destino de todo un torneo.

Los antecedentes oficiales entre México y Ecuador

Corea-Japón 2002: La única vez en un Mundial

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones ocurrió el 9 de junio de 2002, en el Miyagi Stadium. Ecuador tomó ventaja apenas al minuto cinco con un gol de Agustín Delgado, pero México reaccionó antes del descanso gracias a Jared Borgetti. En la segunda parte, Gerardo Torrado marcó el 2-1 definitivo que aseguró el liderato del grupo para el conjunto mexicano y encaminó su clasificación a los octavos de final.

Copa América 1993: rumbo a la final

México y Ecuador se enfrentaron en las semifinales de la Copa América de 1993. El equipo mexicano se impuso 2-0 con anotaciones de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez para avanzar al partido por el título. Posteriormente, cayó frente a Argentina, pero aquella victoria consolidó una de las actuaciones más recordadas del Tricolor en el torneo sudamericano. Curiosamente, ese partido también se disputó un 30 de junio.

Copa América 1997: Clasificación desde los penales

Cuatro años después volvieron a encontrarse, ahora en los cuartos de final. El encuentro terminó empatado 1-1 durante el tiempo reglamentario y el pase se definió desde los once pasos. México mostró mayor precisión en la tanda y ganó 4-3 para instalarse en las semifinales, donde posteriormente fue eliminado por Bolivia.

Copa América 2004: Triunfo en fase de grupos

En la edición celebrada en Perú, México volvió a imponerse por 2-1 en la fase de grupos. Héctor Altamirano y Adolfo Bautista marcaron los goles mexicanos en un resultado que permitió al equipo avanzar a la siguiente ronda. Ecuador quedó eliminado sin sumar puntos, mientras que el Tricolor fue eliminado por Brasil en cuartos de final.

Copa América 2007: Otro triunfo mexicano

La historia volvió a repetirse tres años después. México derrotó 2-1 a Ecuador en la fase de grupos con anotaciones de Nery Castillo y Omar Bravo. Édison Méndez descontó para los ecuatorianos, pero no evitó una nueva derrota. México alcanzó las semifinales del torneo, donde fue eliminado por Argentina.

Copa América 2015: La revancha ecuatoriana

Ecuador consiguió su primer triunfo oficial sobre México al imponerse 2-1 en la fase de grupos de la Copa América de Chile. Miler Bolaños y Enner Valencia marcaron para la Tri. Aunque obtuvo la victoria, el resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda. México también quedó eliminado en la fase de grupos.

Copa América 2024: El empate que cambió el destino

El antecedente oficial más reciente terminó sin goles. México y Ecuador empataron 0-0 en la fase de grupos de la Copa América 2024, resultado que favoreció a los sudamericanos, quienes obtuvieron el boleto a los cuartos de final. Para el conjunto mexicano significó una eliminación que marcó el cierre de un ciclo y dio paso a una reestructuración encabezada por Javier Aguirre.

Historial México vs Ecuador

Si sumamos los duelos en Copa Mundial, amistosos y de otras competiciones, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones . El récord es 13 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y ocho empates.

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México 2-0 Ecuador - Copa América 1993

Ecuador 1-0 México - Amistoso 1996

México 3-1 Ecuador - Amistoso 1997

México 1-1 Ecuador - Copa América 1997

México 0-0 Ecuador - Amistoso 1999

México 0-0 Ecuador - Amistoso 1999

México 2-0 Ecuador - Amistoso 2000

México 2-1 Ecuador - Copa Mundial 2002

México 2-1 Ecuador - Amistoso 2004

México 2-1 Ecuador - Copa América 2024

México 2-1 Ecuador - Amistoso 2004

México 4-2 Ecuador - Amistoso 2007

México 2-1 Ecuador - Copa América 2007

México 2-1 Ecuador - Amistoso 2008

México 0-0 Ecuador - Amistoso 2010

Ecuador 2-1 México - Amistoso 2010

México 1-1 Ecuador - Amistoso 2011

México 3-1 Ecuador - Amistoso 2014

México 1-0 Ecuador - Amistoso 2015

Ecuador 2-1 México - Copa América 2015

México 3-2 Ecuador - Amistoso 2019

Ecuador 3-0 México - Amistoso 2021

México 0-0 Ecuador - Amistoso 2022

México 0-0 Ecuador - Copa América 2024

México 1-1 Ecuador - Amistoso 2025

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