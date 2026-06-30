De cara al crucial encuentro de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador en el Estadio Ciudad de México, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un firme llamado a la afición azteca para que actúe con "respeto" y "responsabilidad" durante las previsibles celebraciones multitudinarias .

Durante "La Mañanera" en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre el comportamiento de un grupo de aficionados que, durante la madrugada de este martes, acudió a las inmediaciones del hotel de concentración del combinado ecuatoriano para entonar canciones e interrumpir el descanso del rival. Al respecto, la Mandataria pidió privilegiar el juego limpio fuera de las canchas .

"Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos. Pero es importante el respeto siempre a todos los demás", expresó Sheinbaum.

Llamado a mantener limpia la capital

Además del comportamiento con las aficiones y equipos rivales, otro de los puntos centrales en el mensaje de la Presidenta fue el estado de los espacios públicos tras los festejos masivos. Sheinbaum exhortó a los seguidores del Tri a hacerse cargo de los residuos que generan, recordando la pesada carga de trabajo que queda para las brigadas urbanas .

"También que recojan su basura cuando se van, porque quedaba Reforma muy sucia y, la verdad, son las y los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer toda esta recolección", señaló, haciendo hincapié en que la empatía debe extenderse a los servidores públicos de la ciudad.

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Fiesta masiva con saldo blanco

Pese a los detalles de limpieza y la movilización de aficionados en el hotel de Ecuador, la Presidenta aplaudió el comportamiento general de la ciudadanía en términos de seguridad .

Destacó que, tras el último compromiso de la Fase de Grupos de la escuadra dirigida por Javier Aguirre, cerca de 800 mil personas se congregaron sobre Paseo de la Reforma para festejar en una jornada que se prolongó hasta la madrugada y concluyó sin incidentes mayores.

"Es un momento de alegría, la verdad. Ha habido saldo blanco. Me decían que hasta las cinco de la mañana todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose. Entonces, que sea con responsabilidad, siempre. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos que lo harán con responsabilidad", insistió.

El Tri buscará este martes a las 19:00 horas su boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA , en un escenario donde se prevé que, de conseguir la victoria, los puntos más emblemáticos de la capital del país vuelvan a llenarse de camisetas verdes.

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FF