Wimbledon: Sabalenka, Gauff y Osaka, a Segunda Ronda; hoy juega Serena Williams

Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Naomi Osaka y Mirra Andreeva pasaron a la Segunda Ronda del torneo de Wimbledon y se mantienen en la competencia con altas expectativas por parte de la afición del tenis y de los analistas deportivos, del mismo modo que Serena Williams, quien debuta este martes en el torneo inglés en individuales luego de casi cuatro años de ausencia.

Desde Roland Garros y con la mira en Wimbledon

Mirra Andreeva, reciente campeona de Roland Garros , comenzó con paso firme en el torneo inglés después de derrotar a la polaca Magda Linette. La rusa se impuso por un contundente 7-5 y 6-4, y se medirá a la checa Barbora Krejcikova, que derrotó a la británica Hannah Klugman por 6-1 y 6-4.

Gauff en el campeonato inglés

La estadounidense Coco Gauff, número 7 del mundo de la WTA, comenzó la Primera Ronda con éxito tras vencer a la alemana Tamara Korpatsch por un contundente 6-2 y 6-1, en un encuentro que apenas duró cincuenta y seis minutos.

La estadounidense se verá las caras con la vencedora del duelo entre la argentina Solana Sierra y la húngara Anna Bondar.

Sabalenka comienza a lo grande en Wimbledon

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del WTA, también empezó la Primera Ronda de Wimbledon con el pie derecho y, debido a su sitio en el ranking internacional, es una de las favoritas para ganar el torneo, si es que el regreso de Williams no llega con sorpresa incluida .

Sabalenka derrotó a la serbia Teodora Kostovic por 6-2 y 6-3 en el debut. La bielorrusa ha alcanzado las semis del campeonato inglés, mas nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título.

Tras el primer triunfo, la máxima representante del WTA ya tiene en Segunda Ronda: se trata de la estadounidense McCartney Kessler, quien derrotó a la ucraniana Oleksandra Oliynkova 6-0 y 6-0.

Naomi Osaka deslumbra en Wimbledon

Las estrictas reglas de Wimbledon sobre la vestimenta completamente blanca no impidieron que Naomi Osaka hiciera otra declaración de moda al pisar el lunes el césped del All England Club.

Osaka, que se ha acostumbrado a generar revuelo con sus atuendos creativos en los recientes torneos de Grand Slam, lució un kimono, con mangas oscilantes y un elaborado bordado, mientras entraba a la cancha número 3 para su partido de Primera Ronda contra Elsa Jacquemot.

Tras imponerse por 6-1, 7-5, Osaka contó que se inspiró para el atuendo en una película de Quentin Tarantino.

La japonesa Naomi Osaka camina hacia el centro de la cancha vistiendo un kimono blanco. AP / ARCHIVO

"Para mí, mi herencia japonesa significa mucho", expresó Osaka en su entrevista en la cancha. "Dicen que en Wimbledon todo es blanco y pensé que sería genial salir con un kimono. Simplemente me inspiran muchas cosas diferentes y, para mí, una de mis películas favoritas es 'Kill Bill'. Así que me encanta el personaje de Lucy Liu, O-Ren Ishii, y ella aparece con este kimono blanco realmente icónico. Siempre le digo a la gente que a veces me gusta ser como un personaje de videojuego; no quiero ser yo misma cuando estoy jugando en la cancha. Y como que intento encarnarla un poco".

La más reciente creación de la jugadora japonesa provocó una reacción entusiasta del público, muchos de los cuales esperaban con sus teléfonos en alto para grabar su entrada. Una aficionada gritó "¡Vamos, reina!" mientras Osaka salía.

La grande en Wimbledon

Este martes, Serena Williams comenzará el camino en el torneo inglés con el enfrentamiento inaugural contra Maya Joint, joven de 20 años que, hasta el momento, no cuenta con Grand Slams en su palmarés, pero sí con dos premios tras ganar los torneos de Marruecos 2025 y Eastbourne en el mismo año.

Se espera que el regreso de Williams a singles sea contundente y sacuda toda expectativa y pronóstico durante estas semanas .

Con información de EFE y AP.

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