Tras concluir la Fase de Grupos en la Copa Mundial 2026, la nación de Cabo Verde clasificó a 16avos de Final en el torneo , que también es el primer encuentro internacional del balompié organizado por la FIFA al que logró entrar junto con otras 47 naciones.

El avance sorpresivo pero firme de la nación africana se mantiene como una de las tendencias en redes sociales por parte de aficionados y medios que dan seguimiento a lo que sucede en el Mundial .

Cabo Verde, según lo han destacado expertos en el deporte, se ha convertido en la gran revelación del torneo. Un país con poco más de 500 mil habitantes ha logrado la proeza de pasar la Fase de Grupos junto con Estados Unidos, Sudáfrica, Noruega, México, Irán, Ecuador, Ghana, Costa de Marfil y República Democrática del Congo, naciones que también forman parte de la rebelión de los inesperados.

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Las redes sociales reconocen a Cabo Verde

El paso de Cabo Verde por la Copa del Mundo es y será siempre recordado por la historia del deporte por su destacado desempeño... pero también por el furor que ha desatado en redes .

Las y los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a la clasificación de Cabo Verde , compartiendo divertidos memes en los que celebran el avance de los africanos, pero se mofan de la despedida de Uruguay.

Te compartimos algunos de los mejores memes que ya circulan por internet y te invitamos a seguir disfrutando del Mundial a través de la cobertura más completa de EL INFORMADOR.