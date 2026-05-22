¿México podría exigir visa a estadounidenses y canadienses? La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a esta polémica propuesta, difundida ante las crecientes quejas por la gentrificación y la privatización de playas en el país.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puede plantearse como una idea , aunque dejó claro que su gobierno busca mantener una relación de hermandad con ambos pueblos y evitar conflictos innecesarios .

Sheinbaum se pronuncia sobre la privatización de playas en México

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las privatizaciones de playas, la gentrificación y los presuntos despojos ligados a extranjeros en distintas zonas del país, y si ante estos hechos es necesario cobrar visas a los extranjeros.

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En respuesta, Sheinbaum reconoció que "continúa habiendo abusos" en algunos lugares, pero sostuvo que ahora existe una política distinta a la de gobiernos anteriores.

"Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos. Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos" , expresó la Mandataria federal.

Asimismo, indicó que su administración actúa conforme a la ley ante denuncias de privatización de playas o despojos ilegales de terrenos.

"Ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar Semar para abrir los caminos", señaló.

La propuesta de visas a estadounidenses y canadienses

Sobre la posibilidad de imponer visas a estadounidenses y canadienses, Sheinbaum afirmó que "es una propuesta" , aunque insistió en que México busca atraer visitantes extranjeros para que conozcan la riqueza cultural y natural del país.

"Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país", afirmó.

No obstante, advirtió que una medida de este tipo "podría tomarse como un conflicto y pues, es mejor evitar los conflictos, a menos que sea necesario".

Sheinbaum exige respeto a derechos humanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la postura de su gobierno ante la detención de integrantes de la flotilla Global Sumud es la defensa de los derechos humanos, particularmente frente a las agresiones contra el pueblo palestino.

Durante su conferencia, la Mandataria federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer la información más reciente sobre el caso de los cinco mexicanos arrestados en aguas internacionales por autoridades israelíes cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Palestina.

"Y nuestra posición siempre es la defensa de los derechos humanos donde sea y particularmente con esta agresión que no tiene ninguna justificación", declaró Sheinbaum.

Familiares, amigos y colectivos pro-Palestina se han manifestado para exigir al Gobierno de Israel la liberación de los tripulantes mexicanos de la flotilla Global Sumud, quienes fueron interceptados durante la misión humanitaria.

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