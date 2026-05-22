Michelin 2026: Lista COMPLETA de nuevos restaurantes que se suman a la guía gastronómica

El pasado jueves se develó la Guía Michelin México 2026 en un evento celebrado en Guadalajara. Este año, el mapa gastronómico nacional se transformó por completo, dejándonos noticias que nos llenan de muchísimo orgullo y otras que nos invitan a reflexionar profundamente sobre la altísima exigencia culinaria a nivel mundial.

La vibrante escena culinaria de Jalisco y de todo el país evoluciona a pasos agigantados cada temporada. Hoy tenemos muchísimo que celebrar juntos, pero también lecciones invaluables que aprender sobre lo que realmente significa mantenerse en la cima de la alta cocina internacional sin perder el toque.

Los nuevos reyes de la gastronomía mexicana

La gran noticia de la jornada es que México ahora cuenta con un total de 29 lugares con este prestigioso galardón internacional. En esta esperada edición, destacan 7 nuevos restaurantes que se unen a la exclusiva lista por primera vez, demostrando con creces que el talento nacional está en su mejor momento y que la creatividad de nuestros chefs no tiene límites.

Nuestra querida tierra tapatía está de fiesta, ya que los espectaculares restaurantes Alcalde y Xokol lograron obtener su muy merecida Estrella Michelin gracias a su impecable trabajo. Además, la guía incluyó por primera vez a los hermosos estados de Puebla y Yucatán, expandiendo el merecido reconocimiento a la inmensa diversidad de nuestros sabores tradicionales y propuestas contemporáneas.

Otros grandes y talentosos ganadores de una estrella fueron los restaurantes Gaba y La Once Mil en la Ciudad de México, junto con los sorprendentes Huniik e Ixi'im en el mágico sureste del país. ¡Una verdadera fiesta de sabor, texturas y aromas que nos llena de orgullo y nos invita a planear de inmediato nuestra próxima aventura gastronómica!

Con ello, el listado de las nuevas incorporaciones con Estrella Michelin queda de la siguiente manera:

Alcalde en Guadalajara

Xokol en Guadalajara

Gaba de CDMX

La Once Mil en CDMX

Hunik en Yucatán

Ixi'im en Yucatán

El Califa de León pierde su Estrella

Luego de haber sido la sensación del 2025, la famosa taquería El Califa de León de la Ciudad de México perdió su Estrella Michelin, pero seguirá siendo uno de los restaurantes recomendados por la Guía en México.

Tips rápidos para entender el mundo Michelin

Si te apasiona la buena gastronomía y quieres entender a fondo cómo funciona este fascinante universo de estrellas, inspectores y reconocimientos internacionales, aquí te dejo una práctica lista de puntos clave que todo buen "foodie" debe conocer para su próxima visita:

La consistencia es la clave del éxito : Un restaurante puede perder su estrella fácilmente si los inspectores notan variaciones en la calidad, el sabor o el servicio entre diferentes visitas.

: Un restaurante puede perder su estrella fácilmente si los inspectores notan variaciones en la calidad, el sabor o el servicio entre diferentes visitas. Los cambios drásticos en la cocina.

La búsqueda de nuevos horizontes: La guía busca constantemente la innovación, premiando a quienes elevan la técnica culinaria sin perder su esencia original.

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A pesar del trago amargo que esto representa para algunos establecimientos históricos, la Guía Michelin 2026 nos demuestra claramente que la cocina mexicana está más viva, dinámica y competitiva que nunca antes. Es el pretexto perfecto y la motivación ideal para salir de casa, explorar nuevos rincones y apoyar con entusiasmo a nuestros talentos locales que dejan el alma en cada preparación.

Así que ya lo sabes muy bien, arma tu ruta gastronómica con tus amigos o familia, reserva con mucho tiempo de anticipación y prepárate para deleitar tu paladar con las mejores propuestas del país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB