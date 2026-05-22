Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo una reunión con la representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Dialogaron sobre la coordinación en la lucha contra el crimen organizado y el intercambio de información que seguirán manteniendo Europa con México .

"Nos reunimos con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional", publicó García Harfuch.

García Harfuch se reúne con representante de Seguridad de la UE. X / @OHarfuch

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Cooperación en seguridad entre México y EU, vigente

El funcionario subrayó que el Gobierno de México seguirá impulsando "el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global" .

Por su parte, la jefa de la diplomacia del bloque europeo destacó que tanto la Europol como las fuerzas de seguridad mexicanas "están intensificando la cooperación contra el crimen organizado", según apuntó en sus redes sociales.

X / @kajakallas

"La lucha contra los carteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México", concluyó Kallas.

Este encuentro se produce en el marco de la cumbre entre México y la UE, que se celebra este viernes en la capital mexicana y concluirá con la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Europa en México

Aparte de Kallas, en el país norteamericano se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes se encuentran reunidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum en la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

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FF