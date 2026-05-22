La polémica por la "ajolotización" de la CDMX escaló a nivel oficial. Si te mueves por la capital, esto te afecta: la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió el uso del color morado y los ajolotes en puentes y vialidades, asegurando que el nuevo urbanismo táctico cumple con las normas viales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió en defensa de la “ajolotización” de la Ciudad de México .

Afirmó que el color morado y las figuras del anfibio que fueron pintadas en la infraestructura vial no incumplen normas en la materia .

Señaló que las críticas al respecto, a lo que denominó como urbanismo táctico y recuperación del espacio, son una "campaña para desacreditar" el trabajo de su administración .

“Considero que hay una campaña que está dedicada a desacreditar el trabajo del Gobierno de la Ciudad, porque este gobierno está abierto a cualquier crítica y puede ser que a un sector de la población no le guste el color morado, no le guste el color lila, no le guste este color, y bienvenidas todas las críticas, porque es un gobierno abierto, democrático a las críticas”.

No hay una prohibición para montar "tapetes mundialistas"

"Pero cuando ya no sólo hablan y critican del color, sino que dicen que lo único que está haciendo el gobierno es pintar los espacios de morado; si cuando dicen que estamos violentando las normas de señalética institucional que tiene la ciudad, sin ni siquiera investigar cuáles son esas normas, pues entonces es una campaña para desacreditar al gobierno, para descalificar al gobierno y eso es lo que está pasando", enfatizó.

En conferencia, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, enlistó las normas y manuales por los que se rige la estructura vial, como es el caso de los puentes peatonales, cebras y muros de contención, para dar cuenta de que con la pintura morada y los ajolotes no incumplen con ellas.

Indicó que la pintura en carpeta asfáltica para los cruces peatonales debe ser blanca, lo cual están cumpliendo, pero no hay una prohibición para montar "tapetes mundialistas", siempre y cuando no obstruya con el señalamiento vial al peatón .

Precisó que en el caso de los muros laterales de concreto de los puentes vehiculares, no se establece un color normativo y generalmente se quedan de color gris, pero en esta ocasión le colocaron murales, color e imágenes .

El funcionario indicó que los parapetos metálicos de los puentes vehiculares, según el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras NOM 34, dice que deben ir de color amarillo, pero los muros donde se anclan no tienen alguna normativa al respecto, por lo que fueron pintados de morado.

Respecto a los barandales o mallas de los puentes peatonales, deben ir en colores que eviten el reflejo o la fatiga visual, de acuerdo con la NOM 34, por lo que eligieron el color lila.

Raúl Basulto subrayó que "las distintas normas aplicables del señalamiento vial se están cumplimento cabalmente".

¿Por qué la marea morada en CDMX?

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno explicó que se eligió el color morado para estas intervenciones "porque retomamos la identidad de la lucha de las mujeres, de los derechos de la mujer . No es que escogimos cualquier color, lo escogimos porque tiene una identidad profunda sobre los derechos de la mujer".

Mientras que los ajolotes, apuntó, son un animal endémico de la capital del país, "que debe ser orgullo chilango, tener y reivindicar a los ajolotes" .

"[Dicen] que lo único que estamos haciendo es pintar y que nos quedamos en este tipo de acciones superficiales de pintura, y quiero decirles que en esta ciudad, actualmente tenemos 2 mil obras, que no sólo son las obras que hemos mencionado rumbo al Mundial", enfatizó Brugada Molina.

El Universal publicó que esta ajolotización se ha extendido al mobiliario urbano, como puentes peatonales, luminarias y bajopuentes, así como al transporte público de la CDMX. Sin embargo, especialistas consideran que estas intervenciones carecen de una estrategia en materia de imagen urbana .

Reglas que componen la estructura vial

Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Reglamento de Tránsito.

Normas de Conservación de Infraestructura Vial.

Manual de Conservación de Puentes.

Manual de Seguridad Vial.

Criterios de Mantenimiento Urbano para elementos de concreto.

Criterio de accesibilidad peatonal.

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