El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su reporte oficial más reciente para este viernes, confirmando que los tapatíos experimentaremos un día lleno de variaciones atmosféricas. La combinación de una onda de calor persistente y canales de baja presión generará un ambiente sumamente bochornoso, obligándonos a estar prevenidos ante cualquier cambio repentino en el cielo de nuestra ciudad.

Para el día de hoy, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados centígrados durante el transcurso de la tarde , mientras que la mínima registrada al amanecer se mantuvo en los 17 grados. Este patrón térmico es bastante típico de la temporada primaveral, pero la sensación de humedad en el ambiente hará que el calor se perciba con mucha mayor intensidad al caminar por las calles.

¿A qué hora podría llover en el Área Metropolitana de Guadalajara?

Aunque el sol brillante será el protagonista indiscutible durante toda la mañana, los modelos meteorológicos indican que existe hasta un 81% de probabilidad de lluvias ligeras a partir de las 16:00 horas . Estas precipitaciones aisladas podrían sorprender a quienes transiten por las principales avenidas al salir del trabajo, por lo que llevar un impermeable ligero o un paraguas será tu mejor estrategia hoy.

Municipios densamente poblados como Zapopan y Tlaquepaque serán las zonas más propensas a registrar estos chubascos vespertinos , los cuales podrían venir acompañados de rachas de viento de hasta 5 kilómetros por hora. Es sumamente importante manejar con precaución, ya que el pavimento mojado y el intenso tráfico de los viernes siempre complican el regreso a casa de miles de automovilistas.

Además de las condiciones de lluvia y calor, la calidad del aire se mantiene en niveles regulares a buenos, por lo que las actividades al aire libre están permitidas, aunque siempre recomendadas con moderación. La radiación ultravioleta (UV) estará en su punto más alto y peligroso entre las 12:00 y las 15:00 horas, exigiendo el uso riguroso de protector solar de amplio espectro.

Prepárate: Esto es lo que nos espera para el fin de semana

Si tienes planes familiares o con amigos para el sábado 23 de mayo, las noticias son bastante alentadoras para los amantes del clima cálido. El termómetro se mantendrá estable en los 33 grados centígrados, pero la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, regalándonos un cielo mayormente despejado, ideal para lavar el coche, hacer ejercicio al aire libre o simplemente disfrutar de la ciudad.

Sin embargo, el domingo 24 de mayo las temperaturas darán un salto importante hacia arriba, alcanzando picos sofocantes de hasta 35 grados centígrados en las horas centrales del día. Esta escalada térmica marca el inicio de una semana que se perfila como sumamente calurosa, por lo que mantenerse en lugares frescos e hidratado será una regla de oro para evitar los temidos golpes de calor.

Quienes planeen una escapada de fin de semana al Lago de Chapala o a los diversos balnearios cercanos a la metrópoli, encontrarán un clima inmejorable para refrescarse en el agua. No obstante, las autoridades de Protección Civil del estado de Jalisco recomiendan encarecidamente evitar la exposición directa al sol durante el mediodía, cuidando especialmente a los niños pequeños y a los adultos mayores.

Consejos rápidos para dominar el clima tapatío este fin de semana

- Vístete en capas estratégicas: Las mañanas suelen ser frescas, pero el mediodía se vuelve rápidamente sofocante. Usa ropa de algodón de colores claros que te permita adaptarte de forma rápida y cómoda a los drásticos cambios de temperatura a lo largo de toda la jornada.

- Carga siempre un paraguas compacto: Aunque el pronóstico para el fin de semana luce mayormente seco, el clima inestable de hoy viernes exige estar completamente preparados para esa lluvia ligera vespertina que podría arruinar tu peinado, tus zapatos o tu ropa de oficina.

- Mantén una hidratación constante: Lleva siempre contigo una botella de agua reutilizable a donde quiera que vayas. Con sensaciones térmicas que fácilmente rozarán los 36 grados el próximo domingo, tu cuerpo necesitará reponer líquidos constantemente para funcionar al cien por ciento y evitar la fatiga.

En la redacción de EL INFORMADOR, sabemos perfectamente que el clima dicta el ritmo y las actividades de nuestra vibrante ciudad. Por ello, nuestro equipo monitorea constantemente los radares meteorológicos oficiales para brindarte la información más precisa, útil y oportuna, ayudándote a planificar tu agenda diaria sin contratiempos ni sorpresas desagradables que arruinen tus planes.

Te invitamos a mantenerte conectado a todas nuestras plataformas digitales y redes sociales para recibir cualquier actualización de última hora sobre el estado del tiempo. Disfruta al máximo de este viernes y de tu merecido fin de semana, siempre tomando las precauciones necesarias para que ni el calor extremo ni la lluvia repentina detengan tu dinámica rutina.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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