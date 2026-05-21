La reciente entrega de dos altos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos ha encendido las alarmas en los niveles más altos de la administración federal mexicana. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la comparecencia de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobernador Rubén Rocha Moya, representa una amenaza crítica para el partido gobernante debido a la información que posee sobre el manejo de recursos.

El analista político sostiene que los datos en manos de Díaz Vega son "oro molido para el gobierno de Trump y a la vez es uranio enriquecido contra el gobierno de Claudia Sheinbaum" , debido a su rol estratégico en la dispersión de fondos públicos y en efectivo.

Juan Pablo de Botton: El presunto enlace financiero de las campañas de 2024

El núcleo de la preocupación en el Gobierno federal radica en los presuntos vínculos financieros que Díaz Vega mantuvo con Juan Pablo de Botton Falcón, actual secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Según lo expuesto en la columna de Riva Palacio, este funcionario habría operado como el canal receptor de los recursos estatales destinados a la política electoral .

"Este hombre era el enlace para que fluyera el dinero que entregaba a nombre de Sinaloa Enrique Díaz Vega para las campañas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el 2024", afirma el periodista, citando a fuentes posicionadas en el Gobierno federal y de Sinaloa.

El texto señala que las actividades de De Botton eran de pleno conocimiento en la cúpula del partido oficialista , razón por la cual existe temor ante las posibles revelaciones que puedan surgir en los tribunales estadounidenses.

El factor Andy López Beltrán y el control del presupuesto

La relevancia de Juan Pablo de Botton en el organigrama de la llamada Cuarta Transformación (4T) se vincula directamente con su cercanía a Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente de México. Riva Palacio subraya que De Botton ha ocupado posiciones de alta responsabilidad fiscal y financiera a lo largo del sexenio anterior , incluyendo la subsecretaría de Egresos de Hacienda y un cargo clave en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"No es 100% de Andy... es 200% de Andy. Andy lo fue colocando en puestos clave desde que su papá llegó al poder", detalla la columna.

Actualmente, desde la Secretaría de Finanzas capitalina bajo la jefatura de Clara Brugada, se acusa que el funcionario coordina aspectos sustanciales de las relaciones financieras y nóminas del movimiento político .

Impacto potencial en las cortes de Nueva York

La entrega de los exfuncionarios sinaloenses ocurre en un contexto de alta tensión bilateral. La posibilidad de que el nombre de De Botton Falcón sea integrado en los expedientes judiciales de Estados Unidos es calificada por Loret de MOla como un golpe potencialmente devastador para la estabilidad política de la actual administración.

"Si ese nombre aparece en las cortes de Nueva York sería una bomba nuclear contra el gobierno de México. No sólo por el rol que jugó en el financiamiento de las campañas sino por los cargos de alto perfil financiero que ocupó en la administración pública federal", advierte el autor.

A pesar de que las posturas oficiales emitidas en las conferencias de prensa matutinas de la Presidencia insisten en la ausencia de preocupación respecto a las investigaciones en el extranjero, las revelaciones de las fuentes periodísticas apuntan a un escenario de alta tensión interna dentro del partido oficial.

Con información de Carlos Loret de Mola

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