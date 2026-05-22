Luego de la solicitud de licencia al cargo, Rocha Moya dejó la escena pública. Hoy los cuestionamientos son sobre su paradero: ¿Dónde está y qué se sabe de él? Las autoridades federales responden.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzulza; y a otros siete funcionarios por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego. A partir de ese momento, todo ha sido caos político.

El 15 de mayo, se informó acerca de las detenciones de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en Estados Unidos.

¿Dónde está Rocha Moya?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está en dicha entidad y no cuenta con escolta federal, más bien estatal .

En conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch detalló que la localización del mandatario estatal "no ha sido reservada" .

"Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del Gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado" , explicó.

Sheinbaum combate al narco de forma contundente

Agregó que desde el comienzo de la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada ha sido "claro y contundente".

"Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del Estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga", declaró.

Rocha, Inzunza y demás acusados tienen fichas rojas de Interpol

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza y los otros ocho acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, tienen fichas rojas de la Interpol.

En conferencia de prensa, a la titular del Ejecutivo se le cuestionó si tiene información sobre si alguno de los acusados por Estados Unidos ha salido del país, y señaló que, por las fichas rojas, podrían detenerlos si abandonan México .

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol; eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos", explicó.

También se le preguntó si el Gobierno de México sabe cuál es el paradero de las ocho personas que fueron acusadas por Estados Unidos, y que siguen libres, incluyendo a Rocha Moya e Inzunza.

"La fiscalía abre una investigación, entonces, ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna, con las otras personas", afirmó.

En cuanto al gobernador con licencia Rubén Rocha, dijo que mantiene la protección de la Guardia Nacional y se encuentra en su casa en Sinaloa .

"Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite, y a partir de una evaluación de riesgos, sí entiendo que sí. (¿Está en Sinaloa?) Sí, entiendo que sí, está en su casa", comentó.

Por el contrario, con el senador Enrique Inzunza, Sheinbaum refirió que no tiene información sobre si tiene protección del Gobierno de México , pero dijo que tal vez no.

"No tengo información, pero pregunto. No tengo conocimiento del senador, supongo que no porque no se ha mencionado", contestó.

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OA