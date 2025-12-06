Comenzar el trámite para obtener una visa estadounidense exige organización, especialmente por los tiempos de espera, que cambian según la ciudad y la demanda. Si planeas iniciar tu solicitud en agosto de este año, resulta clave saber en qué momento podrías conseguir una cita para la entrevista consular, paso fundamental para la aprobación del visado.

En México, los periodos de espera para programar una cita de la visa de turista (B1/B2) han sido un tema constante desde la pandemia, la acumulación de solicitudes y los retrasos marcaron el proceso en los últimos años. Aunque poco a poco la situación ha mejorado, todavía persisten demoras considerables en varias oficinas consulares.

¿Cuándo dan cita para la visa si inicio el trámite en diciembre?

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera pueden variar considerablemente entre ciudades como, por ejemplo, en algunos consulados el tiempo de espera para la entrevista de una visa de turista puede ir de 200 a más de 600 días.

Según la reciente información del Servicio Oficial de Citas para Visa, estas son las fechas aproximadas en distintas ciudades de México:

Ciudad de México: 9 de abril de 2026

Nogales: 15 de abril de 2026

Tijuana: 28 de mayo de 2026

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026

Mérida: 4 de agosto de 2026

Hermosillo: 13 de agosto de 2026

Matamoros: 20 de agosto de 2026

Guadalajara: 5 de noviembre de 2026

Monterrey: 2 de diciembre de 2026

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2027

Estas fechas muestran la fuerte demanda existente y la importancia de anticiparse en la planificación, aunque podrían presentar ligeras variaciones, lo más aconsejable es programar tu cita cuanto antes para garantizar un espacio en el calendario consular.

¿Por qué se ha retrasado tanto el trámite de la visa estadounidense?

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense ha implementado una serie de cambios en los procesos migratorios que han provocado un incremento considerable en los tiempos de espera para obtener o renovar la visa. Estas modificaciones buscan fortalecer los controles de seguridad y ajustar el sistema a nuevas disposiciones fiscales, pero han generado demoras significativas para los solicitantes mexicanos.

Entre las medidas más destacadas figura la obligatoriedad de entrevistas para la renovación de visas infantiles. Desde septiembre de 2025, los menores que anteriormente podían renovar sin presentarse en el consulado ahora deben acudir de forma presencial, lo que ha incrementado la carga de trabajo en las oficinas consulares.

Asimismo, se aprobó un aumento en el costo de la visa de turista, el ajuste contempla un incremento de 250 dólares adicionales, lo que elevaría el precio total del trámite de 185 a 435 dólares. Esta modificación forma parte de la ley federal The One Big Beautiful Bill, incluida en la agenda fiscal de la actual administración estadounidense.

Otro cambio relevante afecta la programación de citas, ya no es posible realizar el trámite en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular el mismo día; ahora, se exige un intervalo mínimo de 48 horas entre ambas citas, lo que alarga los procesos y reduce la disponibilidad de fechas.

Finalmente, desde julio de 2025 se estableció un nuevo esquema para el pago de derechos consulares. Actualmente, los pagos solo pueden realizarse en Scotiabank o BanBajío, así como mediante transferencia electrónica SPEI. Las operaciones en Banamex dejaron de estar disponibles, lo que ha generado confusión y ajustes en los procedimientos para muchos solicitantes.

En conjunto, estas medidas han provocado un aumento sustancial en los tiempos de espera y en la demanda de citas disponibles. Los consulados estadounidenses en México enfrentan una alta carga operativa, y aunque las autoridades han prometido mejorar la eficiencia del sistema, las nuevas disposiciones han complicado la gestión para miles de solicitantes.

