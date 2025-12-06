CDMX festeja la Navidad: ¿Qué actividades y eventos habrá este fin de semana?

Diversas alcaldías y dependencias de la Ciudad de México dieron a conocer una serie de actividades culturales, recreativas y comunitarias con motivo del arranque de la temporada navideña, las cuales se llevarán a cabo durante este fin de semana. Estos eventos buscan fomentar la convivencia familiar y recuperar las tradiciones decembrinas mediante posadas, presentaciones artísticas, música en vivo, pastorelas y encendidos de árboles distribuidos en diferentes puntos de la capital.

¿Qué hacer el fin de semana en la CDMX?

En Azcapotzalco, la FARO Azcapotzalco celebrará su tradicional Posada Farera el sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas. Las y los asistentes podrán disfrutar de la presentación del taller de teatro, música en vivo a cargo de DJ Zack Vader y de La Orquesta Imaginaria y su Combo Esquizofrénico. También habrá actividades típicas como romper piñatas, dinámicas para todas las edades y espacios de convivencia diseñados para crear un ambiente festivo y comunitario.

Por su parte, la alcaldía Tlalpan anunció la realización del Encendido del Árbol Navideño, programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas en la Explanada de la Alcaldía . El evento contará con un programa especial para recibir a las familias, con música, sorpresas y actividades que marcarán oficialmente el inicio de las celebraciones decembrinas en la demarcación.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, inauguró una Villa Navideña instalada en la Glorieta de Insurgentes. El espacio, decorado con motivos invernales y un llamativo árbol de Navidad, está abierto al público para que visitantes y transeúntes puedan tomarse fotografías , recorrer las instalaciones y disfrutar de un ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad.

“Ven con tu familia y disfruta un momento lleno de sorpresas. ¡Te esperamos!”, invitó la dependencia al anunciar la apertura del lugar.

Con estas iniciativas, la Ciudad de México reafirma su compromiso por impulsar espacios de recreación, cultura y convivencia durante una de las temporadas más esperadas del año. Las actividades programadas no solo buscan mantener vivas las tradiciones decembrinas, sino también fortalecer el tejido social al ofrecer momentos de unión, alegría y participación comunitaria para habitantes y visitantes de todas las edades.

Con información de SUN