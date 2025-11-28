IMSS Digital: ¿Qué pasa si no registras tus datos biométricos?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó recientemente un sistema obligatorio de verificación biométrica para pensionados de los regímenes de Ley 73 y Ley 97, a través de su aplicación IMSS Digital. La medida ha generado dudas entre los derechohabientes, especialmente sobre las consecuencias de no realizar este registro, el cual incluye huella dactilar y reconocimiento facial.

Esta actualización forma parte de las acciones del instituto para fortalecer la seguridad en trámites y pagos, y ya se encuentra en operación en todo el país.

Registro biométrico obligatorio en IMSS Digital

El proceso se realiza exclusivamente mediante la aplicación IMSS Digital, en su versión más reciente.

Para iniciar el registro, el pensionado debe ingresar su CURP, Número de Seguridad Social y un correo electrónico activo, posteriormente, la app solicita capturar la huella dactilar y una imagen del rostro, con el fin de generar una identificación biométrica única

Esta verificación forma parte del nuevo sistema de autenticación que el IMSS utiliza para validar la identidad de quienes reciben una pensión mensual y, además, permitirá acceder a la Cédula Digital de Salud, donde se concentrará información clínica como recetas, incapacidades y resultados de laboratorio.

El objetivo de la institución es digitalizar trámites y servicios, así como reducir riesgos relacionados con suplantación de identidad.

Consecuencias de no registrar los datos biométricos

El IMSS ha establecido que la validación biométrica no es opcional: es un requisito indispensable para seguir recibiendo la pensión mensual.

En caso de no completar el registro, los pagos serán suspendidos temporalmente hasta que el pensionado valide su identidad en la aplicación.

Además de afectar el depósito mensual, el incumplimiento también limita el acceso a trámites digitales relacionados con la pensión, como consulta de historial, recibos o movimientos. Tampoco será posible utilizar la Cédula Digital de Salud ni otros servicios que dependen de la identidad biométrica.

Si bien no existen sanciones económicas adicionales, la suspensión del pago y la imposibilidad de acceder a servicios clave representan consecuencias significativas para los derechohabientes.

El IMSS insiste en que la finalidad del sistema no es generar trabas, sino evitar fraudes, proteger datos sensibles y asegurar que los recursos lleguen directamente al beneficiario legítimo.



YC