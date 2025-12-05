La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, dirigido a los estudiantes de continuidad.

El anuncio ofrece certeza a miles de familias que dependen de este apoyo económico y marca la última dispersión del año para quienes permanecen activos en los programas.

Calendario de pagos por apellido

El depósito se realizará de manera escalonada según la primera letra del primer apellido del beneficiario. Esta medida busca evitar saturaciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, así como agilizar el acceso a los recursos.

El calendario quedó definido de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Este orden permitirá que todos los beneficiarios reciban el apoyo dentro de un periodo de dos semanas, con la flexibilidad de acudir en el día que les corresponde o posteriormente, una vez depositado el monto.

Montos y modalidades

Los beneficiarios de continuidad incluyen a estudiantes de secundaria pública inscritos en la Beca para el Bienestar “Rita Cetina” y a alumnos de educación media superior que reciben la Beca Benito Juárez. En ambos casos, el apoyo bimestral es de 1,900 pesos, dispersado directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar.

En el caso de las familias con más de un estudiante de secundaria inscrito, el programa otorga un apoyo adicional por cada alumno extra. Las becas se entregan sin intermediarios y únicamente mediante depósito bancario, lo que busca evitar fraudes y garantizar que los recursos lleguen de manera íntegra a sus destinatarios.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Las autoridades recomiendan confirmar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa antes de acudir a la sucursal. También es importante revisar el estatus de la beca en las plataformas oficiales y esperar la confirmación del depósito para evitar filas innecesarias.

Los estudiantes deben recordar que únicamente quienes se encuentran en el padrón de continuidad recibirán este pago.

