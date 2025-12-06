Un automóvil cargado con explosivos detonó frente a la comandancia de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán.

De acuerdo con autoridades locales, el estallido ocurrió poco antes del mediodía de este sábado, justo frente a la presidencia municipal, a unos pasos de las instalaciones de la Policía Comunitaria.

Las primeras cifras oficiales señalan que tres personas perdieron la vida y siete más resultaron heridas tras la explosión.

Mandos de la propia Policía Comunitaria señalaron que el ataque habría sido ejecutado por células del Cártel Nueva Generación. El gobierno municipal solicitó el apoyo urgente de cuerpos de emergencia y de fuerzas de seguridad estatales y federales para atender la situación.

Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, la misma organización criminal se atribuyó la detonación de otro coche bomba en este municipio ubicado en la región Sierra-Costa de Michoacán, limítrofe con Colima.

El 25 de julio, una menor de 13 años resultó herida durante una de estas agresiones en la comunidad de Los Viveros. La niña fue auxiliada por elementos de la Policía Comunitaria, luego de que el personal militar de la zona se negara a intervenir.

SV