Sheinbaum anuncia salud universal en celebración en el Zócalo

Este sábado en el Zócalo, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró siete años de la victoria de Morena en la presidencia, destacando la relación con Estados Unidos y anunciando el sistema de salud universal para los mexicanos.

“Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente”, destacó la mandataria durante la celebración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación, proyecto político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Zócalo capitalino, en el cual convocó, según ella, a más de 600 mil asistentes.

La Gobernante afirmó que México no es “colonia ni protectorado de nadie” y dijo estar convencida de que la relación comercial con Estados Unidos “se mantendrá”.

“Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, aseveró apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

También envió un mensaje a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”.

Anuncia salud universal

La mandataria anunció que uno de los objetivos de su gobierno es cristalizar la salud universal para toda la población, por lo que en 2026 se promoverá una credencial única para afiliar a todos aquellos que no cuentan con seguridad social, pues aseguró que el acceso a la salud “es un derecho del pueblo de México”.

“Con ella cada mexicano y mexicana sabrá a qué centro de salud y hospital le corresponde su atención y vamos a ir digitalizando todos los procesos para que en unos 2 años podamos ir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al (Instituto Mexicano del) Seguro (Social) o al IMSS Bienestar, independientemente de nuestra derechohabiencia”, apuntó.

En educación, prometió más preparatorias y universidades, así como nuevas carreras tecnológicas. “La mejor forma de evitar que un joven se acerque a la delincuencia es brindándole educación, deporte y cultura”, dijo.

Destaca logros y defiende continuidad

La Gobernante mexicana destacó también los logros económicos de su primer año de gobierno y reafirmó la continuidad del proyecto político encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La Mandataria afirmó que el país vive un periodo de consolidación del “segundo piso” de la transformación, sustentado en crecimiento con bienestar y combate a la desigualdad.

Recordó que el salario mínimo pasará a 315 pesos diarios en enero de 2026, “un incremento del 154 %” con respecto a 2018, y que tan solo de 2025 a 2026 el aumento será del 13 por ciento.

Destacó que “la inflación está controlada" y que la inversión extranjera directa llegó a un "récord histórico" con más de 40 mil millones de dólares.

Asimismo, resaltó la fortaleza del peso y que este año se han creado 551 mil empleos formales, además de que las reservas del Banco de México alcanzaron los 250 mil millones de dólares.

Finalmente, defendió el ideario histórico de la Cuarta Transformación y denunció a quienes buscan desprestigiarla, pues aseguró que aún con la compra de ‘bots’ y alianzas con “grupos de interés” en México y en el extranjero “no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”.

