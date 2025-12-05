El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública dedicada a promover el bienestar y elevar la calidad de vida de quienes tienen 60 años o más. A través de distintos servicios y apoyos, busca que este sector de la población cuente con oportunidades que impulsen su desarrollo integral y una participación activa en la sociedad.

Entre sus principales beneficios destacan descuentos de hasta el 50% en áreas como salud, transporte, alimentación, ropa y actividades culturales o recreativas. Además, la credencial del INAPAM permite acceder a tarifas preferenciales en vuelos, mejores condiciones durante los traslados y, en ciertos casos, servicios especiales al momento de abordar.

Si bien no todas las aerolíneas mantienen descuentos permanentes, varias han adoptado políticas específicas para apoyar a las personas adultas mayores. Bajo este contexto se ha de mencionar que Aeroméxico es una de las pocas aerolíneas que mantiene un convenio activo con el INAPAM.

De acuerdo con la aerolínea, los hombres y mujeres mayores de 60 años que cuenten con la credencial vigente de INAPAM pueden acceder a una reducción de hasta el 15% en el costo de sus boletos de avión y puedes solicitar este beneficio llamando al Call Center al (55) 5133 4000.

El beneficio aplica para personas con nacionalidad mexicana y para extranjeros residentes en el país que acrediten su estancia legal.

El descuento será válido sobre la tarifa base en viajes sencillos o redondos, en las familias de tarifas públicas Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM Plus (W) y Premier (I, D, C, J).

La promoción no aplica en clase Básica, tarifas de grupos, paquetes Gran Plan, ni en compras realizadas a través del portal aeromexico.com.

No es acumulable con otras promociones.

De acuerdo con las políticas de la aerolínea, el descuento se podrá utilizar únicamente en vuelos operados por Aeroméxico (AM 1-1999) y Aeroméxico Connect (5D 2000-2999), quedando excluidos los códigos compartidos y las aerolíneas asociadas a SkyTeam.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Los solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

