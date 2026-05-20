Tren México-Guadalajara: Así avanza el proyecto ferroviario de Sheinbaum

Los primeros trenes del proyecto ferroviario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual conectará la capital mexicana con Guadalajara, llegarán en 2027 , según informó en "La Mañanera" Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El próximo año llegarán dos trenes para los recorridos Ciudad de México–Querétaro y Saltillo–Nuevo Laredo.

"El primer tren para el recorrido Ciudad de México-Querétaro llegará a final del primer semestre de 2027, y del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, en el segundo semestre de 2027", dijo.

Más detalles de los proyectos

Detalló que se van a comprar 15 trenes eléctricos para el servicio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Pachuca, "de estos ya se fabricó la maqueta, que es la que se usa para validar todos los componentes y todas las características".

También se comprarán 47 trenes diésel eléctricos de la fase uno de los trenes del norte, "para los servicios Aeropuerto Ciudad de México-Irapuato y de Saltillo-Nuevo Laredo".

"Estamos ya en la validación final de proyecto ejecutivo de los trenes, el suministro de los consumos críticos de inicio y empezaremos la fabricación en junio, es decir, en un par de semanas estaremos iniciando la fabricación de los 47 trenes diésel eléctricos ", expresó.

También informó que el proyecto de la vía Querétaro-Irapuato que tendrá una longitud de 108.2 kilómetros, se encuentra en el armado de pilas, con 15 frentes de trabajo activos en 48 kilómetros, con un avance físico de 15 por ciento.

La vía Saltillo-Nuevo Laredo tendrá 396.3 kilómetros, y actualmente tiene 23 frentes de trabajo activos en 177 kilómetros, con un avance del 2 por ciento.

Durante esta conferencia matutina, el funcionario no presentó detalles sobre los avances ferroviarios ni de uso de suelo en Jalisco .

El compromiso de Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum construirá durante su sexenio al menos 2 mil 377 kilómetros de vías férreas públicas en México , informó esta mañana durante "La Mañanera" y afirmó que "la honestidad da resultados".

Al presentar avances en proyectos ferroviarios prioritarios, la Mandataria mostró una gráfica de los últimos sexenios en la materia: Felipe Calderón Hinojosa construyó 65 kilómetros concesionados; Enrique Peña Nieto, 187; y Andrés Manuel López Obrador, mil 736 km de pasajeros y de carga.

"Todos queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo. Por lo menos vamos a hacer 2 mil 377 kilómetros públicos; aquí son trenes públicos . Si hay diferencia, ¿no?, ¿y de dónde salen los recursos? Porque aquí no había, ¿o qué obra recuerdan así trascendente, impresionante, única del periodo de Calderón? Media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la 'suavicrema'", dijo.

Sheinbaum expresó que Enrique Peña Nieto construyó 10 kilómetros del Tren Toluca- Ciudad de México. Y destacó que López Obrador implementó el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas y los aeropuertos AIFA y de Tulum .

"Y acá, pues el Tren Maya de carga, trenes del norte, el Insurgente, el Ciudad de México-Pachuca, nada más de trenes. Todas las carreteras que hemos presentado aquí, todas las obras de agua. Estamos haciendo una obra de agua en 2 mil 300 municipios del país. La honestidad da resultados", declaró la Presidenta al presumir que en su sexenio también se comprarán 9 mil 139 camas de hospitales.

La presentación del proyecto ferroviario en Jalisco

Durante "La Mañanera" del 20 de febrero, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país. En este proyecto, Jalisco está incluido: se prevé la comunicación entre Guadalajara e Irapuato .

El funcionario destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria como parte del Plan México, a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías, que se conectarían:

De Irapuato a Guadalajara.

De Querétaro a San Luis Potosí.

De San Luis Potosí a Saltillo.

De Mazatlán a Los Mochis.

Según una publicación del gobernador Pablo Lemus, los municipios por donde podría pasar el tren México-Guadalajara son los siguientes:

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

Jalostotitlán

Valle de Guadalupe

Tequila

Tepatitlán

Acatic

Zapotlanejo

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

San Diego de Alejandría

Arandas

San Ignacio Cerro Gordo

Juanacatlán

El Salto

Tlaquepaque

El gobernador de Jalisco confirmó que en su gabinete se encontrarán "analizando las alternativas para que esta obra estratégica de nuestro estado se realice de la mejor forma posible".

El compromiso del tren México-Guadalajara

El pasado 6 de marzo, la Mandataria visitó Jalisco para realizar, junto con el gobernador del Estado, Pablo Lemus, la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 331 en el municipio de El Salto.

Durante la visita, Sheinbaum estuvo en las instalaciones de la nueva Línea 4 del Tren Ligero y, según una publicación del gobernador de Jalisco, la conectividad del estado habría sido un tema importante entre ambos mandatarios.

Desde sus redes sociales, Lemus confirmó que este proyecto, junto con la Línea 5, buscará mejorar la movilidad de las y los jaliscienses.

"Este año estamos trabajando en grandes proyectos en movilidad, como la Línea 5 del Transporte Público y el Tren CDMX Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, que fortalecerán la movilidad de nuestro estado", aseguró.

Con información de SUN.

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