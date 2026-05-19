Pemex: Último reporte financiero destaca reducción de deuda del 7 % y el impacto de sus refinerías Olmeca y Tula

Durante el primer trimestre de 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó un balance financiero que revela cambios profundos en su estructura operativa. La empresa productiva del Estado mexicano logró estabilizar su plataforma productiva por cinco trimestres consecutivos , un hito histórico que responde a la reestructura financiera impulsada por la actual administración. Este reporte trimestral despeja dudas sobre la viabilidad económica de la petrolera, detalla el manejo de sus pasivos y muestra un panorama claro sobre sus ingresos y nivel de endeudamiento.

Los números entregados reflejarían una mejora sustancial en las finanzas corporativas, con beneficios directos para la cadena de suministro . Destacan los siguientes puntos clave:

Reducción adicional del 7 % en la deuda total.

Caída del 13 % en el costo financiero.

Pago superior a los 152 mil millones de pesos a empresas proveedoras.

Aumento del 4 % en las ventas internas.

El peso del Sistema Nacional de Refinación

Un factor decisivo en este periodo fue el desempeño del Sistema Nacional de Refinación, en especial por la operación de las refinerías Olmeca y Tula . Aunque la empresa registró una baja en ingresos por exportaciones de crudo, este efecto adverso quedó neutralizado por un ahorro del 23 % en costos por importaciones de combustibles. Procesar más barriles en territorio nacional evitó la salida de divisas y mejoró el balance comercial.

En línea con la estrategia de autosuficiencia energética, la producción de gasolinas, diésel y turbosina experimentó un salto del 40 por ciento . Este volumen adicional de combustibles procesados en México garantiza el abasto continuo para el mercado interno y reduce la dependencia de proveedores extranjeros.

EBITDA y la capacidad operativa

Para medir la salud real de la empresa productiva del Estado, los analistas observan el resultado operativo, el cual alcanzó los 6 mil 520 millones de dólares . Esta cifra se calcula mediante el EBITDA, un indicador financiero que refleja la capacidad de una empresa para generar flujo de caja por sus propias operaciones, sin contar intereses, impuestos y depreciación. Un saldo positivo confirma que el núcleo del negocio petrolero mantiene su rentabilidad y genera recursos suficientes .

Ajustes contables bajo normas internacionales

Los estados financieros compartidos por Pemex se elaboran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estas reglas exigen registrar el impacto del tipo de cambio en la valuación de la deuda en dólares y la depreciación de activos físicos. La suma de estos ajustes superó el resultado neto del trimestre, explicando las cifras negativas en el balance final sin significar una fuga real de capital. La operatividad diaria y el pago a trabajadores continúan sin contratiempos.

Los desafíos en exploración y producción

Pemex cambia de rumbo y de titular y también de objetivos, pero se mantiene consistente en la estabilización de la empresa.

El principal objetivo del nuevo titular, Juan Carlos Carpio Fragoso, será aumentar la producción a 1.8 millones de barriles de petróleo diarios a mediano plazo . Para lograr esta ambiciosa meta, la empresa estatal necesita invertir recursos cuantiosos en la exploración de nuevos campos petroleros en diversas regiones del país.

En este contexto de expansión, el Gobierno de México busca concretar una alianza estratégica con Petrobras. La compañía brasileña cuenta con esquemas de exploración de gran interés para el país, los cuales podrían compartirse para fortalecer las operaciones nacionales y alcanzar las metas de extracción fijadas por la administración.

Otro desafío de gran magnitud para la nueva gestión es la producción de gas natural para garantizar el abasto. El nuevo director deberá evaluar, junto con un grupo especializado formado por el Gobierno, la viabilidad de extraer gas no convencional en territorio nacional y analizar el uso del fracking .

La consolidación del Sistema Nacional de Refinación es otra tarea prioritaria en la agenda de la nueva administración de la petrolera. Carpio Fragoso tiene la encomienda de concluir los trabajos de modernización en la refinería de Tula y en la refinería de Salina Cruz, incluyendo las plantas coquizadoras .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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