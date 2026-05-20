Sergio Mayer abandona su puesto en Morena; estas eran sus funciones como diputado

La renuncia de Sergio Mayer a Morena sorprendió tanto al ámbito político como al del entretenimiento. El diputado federal confirmó su salida definitiva del partido en medio de una etapa marcada por su regreso a la televisión y su presencia constante en redes sociales.

El pasado 15 de mayo, Sergio Mayer presentó formalmente su renuncia irrevocable a la militancia del Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. El documento fue dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Por qué renunció Sergio Mayer a Morena?

En el escrito, recibido por Morena a las 14:24 horas, Mayer explicó que su decisión responde a “diversos motivos de carácter personal”. Además, dejó claro que la renuncia tendría efecto inmediato y definitivo.

“Vengo a presentar mi RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, señala el documento firmado por el legislador.

El también actor solicitó que se cancelara oficialmente su registro como militante y pidió la eliminación de sus datos personales de cualquier base interna del partido. La renuncia fue presentada con fundamento en el artículo 40, inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos, e incluyó copia de su credencial para votar emitida por el INE.

Hasta el momento, Mayer no ha dado más detalles públicos sobre las razones personales que motivaron su salida.

La Casa de los Famosos y el regreso mediático de Mayer

La salida del diputado ocurre meses después de que retomara una fuerte presencia en televisión gracias al reality show La Casa de los Famosos. Sergio Mayer participó anteriormente en el programa y ganó gran popularidad al formar parte del llamado “Team Infierno”, grupo que se volvió tendencia en redes sociales y generó una amplia conversación digital.

Su participación en el reality lo colocó nuevamente como una figura mediática importante, tanto en televisión como en plataformas como Instagram, TikTok y X. En los últimos meses también participó en proyectos relacionados con conducción y entretenimiento, manteniendo una combinación entre su carrera artística y sus actividades políticas.

La trayectoria política de Sergio Mayer en Morena

La incursión política de Sergio Mayer comenzó en 2017, cuando se desempeñó como supervisor de eventos en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

Un año después, en 2018, logró obtener una diputación federal por la coalición encabezada por Morena. Durante la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, Mayer presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía, uno de los cargos más visibles relacionados con el ámbito artístico y cultural dentro de Cámara de Diputados.

Posteriormente regresó a San Lázaro como diputado federal para la legislatura iniciada en 2024.

¿Cuáles eran sus funciones como diputado?

Como legislador federal, Sergio Mayer participaba en actividades relacionadas con la creación, revisión y votación de leyes dentro del Congreso mexicano.

Entre sus funciones estaban:

Participar en sesiones legislativas

Presentar iniciativas de ley

Integrar comisiones parlamentarias

Revisar temas culturales y cinematográficos

Debatir propuestas relacionadas con políticas públicas

Representar a ciudadanos dentro de la Cámara de Diputados

Durante su paso por la Comisión de Cultura y Cinematografía, Mayer estuvo involucrado en discusiones relacionadas con apoyos culturales, industria audiovisual y temas vinculados al entretenimiento en México.

De Garibaldi a la política nacional

Antes de entrar a la política, Sergio Mayer ya era ampliamente conocido en el mundo del espectáculo. En la década de los noventa alcanzó gran popularidad como integrante del grupo musical Garibaldi, uno de los proyectos más populares de esa época en México.

Posteriormente desarrolló una carrera como actor, conductor, productor y participante de realities televisivos. Su figura se mantuvo vigente durante años gracias a telenovelas, programas de entretenimiento y proyectos televisivos que lo convirtieron en una personalidad reconocida por distintas generaciones.

Morena y las polémicas recientes

La salida de Mayer también ocurre después de diversos momentos mediáticos relacionados con su presencia en televisión y entretenimiento mientras ocupaba cargos políticos.

Aunque el legislador siguió activo dentro de Morena, su participación en realities y programas de espectáculos generó críticas y debates en redes sociales sobre la relación entre la política y el entretenimiento. El tema volvió a tomar fuerza tras su participación en La Casa de los Famosos, donde recuperó gran exposición pública fuera del ámbito legislativo.

Un futuro político todavía incierto

Hasta ahora, Sergio Mayer no ha informado si planea integrarse a otro partido político o si se alejará temporalmente de la vida pública. Su renuncia deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos tanto en política como en televisión, dos ámbitos en los que ha mantenido presencia constante durante los últimos años.

Mientras tanto, Morena no ha emitido un posicionamiento amplio sobre la salida del legislador, cuya trayectoria pasó de los escenarios musicales y los realities a uno de los partidos políticos más importantes de México.

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