Pemex y la reforma de Sheinbaum: ¿Es suficiente el fin de las pensiones doradas?

El pasado mes de marzo, el Senado aprobó por unanimidad en lo general la reforma presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en la que se eliminan las llamadas "pensiones doradas" en organismos paraestatales como Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, así como Petróleos Mexicanos (Pemex) .

Pese al millonario recorte aprobado con retroactividad, Pemex se enfrenta a un problema mayor para el pago de las pensiones: la cantidad de beneficiarios .

Para el caso de los pensionados de Pemex, el pago total de este pasivo más primas de antigüedad aumentó 50.7 % en los últimos ocho años, pasando de 56 mil 790 millones de pesos en 2018 a 85 mil 587 millones el año pasado, de acuerdo con datos de la paraestatal .

Esta situación creció debido a los esquemas de retiro que tiene la petrolera, a lo que se suma que tiene una plantilla de trabajadores más longeva.

Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, este problema va camino a estallar y se debe a un mal cálculo y manejo de la gobernanza.

"Hubo un mal cálculo sobre la magnitud de este pasivo y esto es un mal manejo de recursos públicos. El problema se está arrastrando de otros tiempos y hay un descontrol de la situación , que incluso afecta los derechos adquiridos por algunos trabajadores", apuntó.

Las voces alrededor del problema de las pensiones en Pemex

La reforma aprobada con 116 votos a favor será retroactiva, por lo que los pensionados que reciben remuneraciones millonarias de más de 100 mil pesos y hasta un millón en algunos casos, ganarán alrededor de 70 mil pesos, que es el tope fijado a partir de la mitad del salario de la Presidenta.

Pero esta medida resultaría insuficiente para el pago de pensiones del personal de confianza en la paraestatal, según expertos .

En su reporte financiero 20F que se entrega al regulador de valores y Bolsa de Estados Unidos, la empresa que ahora es dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso apunta a que " actualmente contamos con un volumen considerable de pasivos por beneficios para empleados ".

Al 31 de diciembre de 2025, los beneficios para empleados eran 35.6 % de los pasivos totales, "y cualquier ajuste registrado afectará nuestra utilidad neta y/o utilidad neta integral durante el periodo correspondiente", detalló.

Al cierre de marzo pasado, el pasivo total por pensiones y jubilaciones de Pemex ascendió a un billón 489 mil 478 millones de pesos, un alza de 38 % respecto a 2018 .

"Es una situación que el gobierno va a resolver por la vía fácil, otorgando más recursos a Pemex, ya que las familias de trabajadores petroleros son un peso político fuerte en cualquier elección", señaló Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

En opinión de Luis Miguel Labardini, consultor en Marcos y Asociados, los trabajadores petroleros han tenido, por razones históricas y políticas, una posición privilegiada en México.

"Esto ha resultado en un pasivo laboral mayor a la productividad histórica de la empresa. El problema más grave es que, a diferencia de otras empresas, particularmente petroleras, nunca se ha constituido un fondo de pensiones que soporte los pagos que se realizan, por lo que estos tienen que salir del gasto corriente", afirmó.

Pemex tiene dos planes de pensiones: uno para trabajadores que ingresaron antes de 2015, en el que sólo aporta la petrolera, y otro del 1 de enero de 2016, en el cual aportan la empresa y los empleados.

Las quejas ante la reforma

A la par del incremento en el monto pagado, hay quejas de los trabajadores sobre recortes en los montos que reciben a causa de los ajustes que el gobierno impulsó para que ninguna pensión supere la mitad del salario de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente, el salario neto estimado para la Mandataria es de 133 mil 333 pesos.

La Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) reclamó durante una manifestación en el Palacio de San Lázaro que sus derechos están siendo afectados por el decreto del 10 de abril de 2026.

El compromiso de Sheinbaum

El pasado 18 de mayo, desde "La Mañanera", la Presidenta se comprometió a revisar recortes que de manera injusta se estén aplicando a algunos jubilados de Pemex tras la aplicación de la reforma constitucional para eliminar las llamadas "pensiones doradas" .

La Mandataria indicó que pidió un informe a la CFE y Pemex de la cantidad de pensionados a los que se les está aplicando esta nueva ley, y señaló que si hay algún error, se corregirá .

"Estamos haciendo una valoración; me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la Presidenta y estamos revisando de acuerdo con lo que nos dicen".

"Pedí a CFE y a Pemex principalmente a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 mil y en todo caso se revisaría. Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error, se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar".

Con información de SUN.

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