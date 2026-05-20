Tras un largo periodo de ser el blanco de polémicas por sus saltos frecuentes en su faceta como político y el mundo del espectáculo, finalmente el diputado federal Sergio Mayer Bretón presentó su renuncia irrevocable a su militancia en Morena.

Con su renuncia, presentada el pasado 15 de mayo, Mayer solicitó que se cancele su registro en el padrón nacional. El documento entregado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena detalla que la decisión responde a "motivos de carácter personal, y constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos".

El historial de Sergio Mayer en la política incluye diversas controversias; por ello, aquí presentamos un recuento de su paso por el partido guinda.

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Sergio Mayer y su paso por Morena

La legislatura de Mayer comenzó el 29 de agosto de 2024 con vigencia del 31 de agosto de 2027, fecha que no se concretó, según su perfil publicado en el sistema de información legislativa.

Antes de eso, de 2018 a 2021 fungió como diputado federal en la LXIV Legislatura y ejerció la dirigencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía; asimismo, fue integrante en las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Sergio Mayer obtuvo licencia para participar en “La Casa de los Famosos”

Durante el año corriente pidió licencia del 17 de febrero al 18 de marzo para reintegrarse al reality show "La Casa de los Famosos", mismo en el que participó durante 2023; acto por el cual, la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio contra el diputado.

Durante su tiempo como militante de Morena, Sergio Mayer presentó nueve iniciativas a la Cámara de Diputados, de las cuales dos fueron desechadas, una retirada y el resto siguen en estado de pendientes.

Entre los temas que presentó se encuentran reformas administrativas, salud, procesos electorales y protección a víctimas de delitos.

Las dos últimas iniciativas presentadas por Mayer Bretón a la Cámara de Diputados fueron declarar el 4 de septiembre como Día Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Renal Poliquística; y adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para regular el acceso a plataformas digitales y canales de contenido, en razón de la edad. Ambas fueron presentadas el 29 de abril y siguen pendientes en comisiones.

En cuanto a sus intervenciones en el pleno, el también actor destacó temas como investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, protección de las mujeres libres de violencia y política electoral.

Respecto a sus aspiraciones dentro de la política, Mayer estuvo como invitado en el programa del periodista José Luis Guerra, en donde confesó que le "encantaría ser jefe de Gobierno". Sin embargo, dejó claro que no se trata de un objetivo inmediato, sino de un plan a largo plazo.

Fuera de la política, Mayer Bretón es reconocido por desarrollar una carrera como actor, modelo y bailarín; participó en programas de televisión, novelas y reality shows; asimismo, fue conductor y productor de diversos programas de TV Azteca.

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MB

