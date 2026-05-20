Este 20 de mayo, Agustín "N", presidente municipal de Atlatlahucan por el Partido Acción Nacional (PAN), e Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla, fueron detenidos tras la ejecución del Operativo Enjambre, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las operaciones para estas detenciones fueron ejecutadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y de la propia SSPC, con base en información del Centro Nacional de Inteligencia.

En total fueron detenidas cuatro personas, pero no se ofreció información sobre la identidad de los otros dos aprehendidos.



Caen cuatro funcionarios mexicanos tras Operación Enjambre en Morelos. X / @OHarfuch

Funcionarios detenidos en operación Enjambre en Morelos. X / @OHarfuch

Funcionarios detenidos en operación Enjambre en Morelos. X / @OHarfuch

Funcionarios detenidos en operación Enjambre en Morelos. X / @OHarfuch

Funcionarios detenidos en operación Enjambre en Morelos. X / @OHarfuch

El titular de la SSPC, además, declaró que el Gabinete de Seguridad continúa acciones para cumplimentar otra orden de aprehensión en contra de Jesús "N", presidente municipal de Cuautla por el PAN.

¿Qué es la Operación Enjambre?

Consiste en una estrategia del Gobierno de México, encabezada por el Gabinete de Seguridad, FGR y fiscalías estatales que busca combatir y erradicar la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los gobiernos municipales. Persigue desarticular las cadenas de protección institucional y desmantelar los vínculos entre servidores públicos (policías, mandos y alcaldes) y cárteles del narcotráfico .

La Operación Enjambre tiene un alcance nacional. Tras iniciar en el Estado de México (Edomex), la operación se ha expandido a más entidades federativas, incluyendo Morelos, Tamaulipas y Jalisco.

Tras Operación Enjambre, se detuvo al Alcalde de Tequila

El pasado 5 de febrero, se informó la detención del presidente municipal de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro, así como la de otros funcionarios públicos. García Harfuch dio a conocer su detención, la cual se llevó a cabo como parte de la Operación Enjambre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el alcalde de Tequila fue detenido junto con tres presidentes municipales del Estado de México. La aprehensión se ejecutó derivado a varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Secretaria de Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, la FGR y la SSPC.

De acuerdo con autoridades estatales, el alcalde de Tequila es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, y sus presuntos nexos con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG) .

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