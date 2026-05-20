Tras poco más de ocho meses de iniciada la huelga por parte del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, el conflicto entre patronato y trabajadores se encuentra en una fase frágil y tensa a la espera de que el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de manera definitiva la legalidad del movimiento sindical de parte de los trabajadores de la casa de empeño.

En caso de que la Corte decida atraer el expediente, el proceso podría tomar más de un año en litigios, luego de que el proceso burocrático implica asignar el caso a una ponencia, elaborar un proyecto de resolución profunda y someter a votación en el pleno la situación.

¿Qué solicitan los trabajadores en huelga?

Ante esta posibilidad, trabajadores en huelga del Nacional Monte de Piedad han tomado previsiones e hicieron un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con su movimiento. En su calendario hay más de 210 días sin recibir salario, por lo que se han colocado distintos centros de acopio con miras a ayudar a las personas que enfrentan una severa crisis económica.

Los huelguistas solicitaron víveres como arroz, frijol, sopas, aceite, enlatados, agua y productos de higiene personal, así como aportaciones económicas para aquellos que así lo puedan hacer. La intención es ayudar a los trabajadores para soportar y sobrevivir la situación.

Ubicación de los centros de acopio

Los centros de acopio se han establecido en las propias sucursales de Nacional Monte de Piedad. Hasta el momento, las únicas establecidas serían en Toluca y Metepec en las siguientes ubicaciones:

Avenida Juan Aldama Sur

Avenida Nicolás San Juan

Avenida Paseo Tollocan

Avenida Pino Suárez

Avenida Manuel J. Clouthier

Los huelguistas informaron que los horarios de atención serán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas, y domingos de 9:00 a 14:00 horas. No se descarta que este modelo pueda implementarse en distintas regiones del país luego de que el Nacional Monte de Piedad tiene más de 300 sucursales.

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OB