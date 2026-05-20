Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara: estaciones, transbordos y fecha de apertura

El Gobierno de Jalisco diseñó la Línea 5, proyecto de electromovilidad para agilizar los viajes al sur de la ciudad y ofrecer una alternativa ecológica. El corredor principal contará con nueve paradas oficiales: Aeropuerto, San José del Quince, La Piedrera, La Gigantera, Las Pintitas, Las Torres, Parque Montenegro, Las Liebres y Carretera a Chapala . Cada una de estas paradas busca atender a miles de personas que viajan a sus centros de trabajo o que necesitan tomar un vuelo.

ESPECIAL

Para ofrecer un servicio completo y resolver el problema del tráfico, el sistema operará con tres rutas distintas que facilitarán la movilidad de los usuarios. Los autobuses eléctricos de la marca Volvo conectarán la terminal aérea con puntos de alta afluencia turística y comercial, como el Estadio AKRON, Expo Guadalajara y el Centro Histórico . Esta variedad de destinos asegura que tanto residentes como visitantes tengan opciones directas para moverse por la metrópoli.

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El punto para tu transbordo en la ciudad

A diferencia de otros transportes, esta ruta concentra su flujo en un solo nodo estratégico para conectar con la red de movilidad pública de la capital tapatía. Los pasajeros deben bajar en la estación Carretera a Chapala de Mi Macro Periférico para enlazar con las unidades articuladas que van directo a la terminal aérea. Este diseño centralizado evita confusiones y permite un flujo de personas mucho más ordenado en las horas de mayor demanda .

Desde este punto de conexión, los usuarios tienen la opción de integrarse con otros servicios para llegar a su destino final en cualquier zona. Gracias a este diseño interconectado, es posible cambiar hacia la Línea 1 y la Línea 3 de Mi Tren, o bien, utilizar el servicio de Mi Macro Calzada . Esto significa que una persona puede iniciar su recorrido en Zapopan o Tlaquepaque y llegar al aeropuerto pagando tarifas integradas.

Detalles del inicio de operaciones y tips de viaje

La fecha esperada por los tapatíos ya es oficial gracias al anuncio del mandatario estatal durante su participación en la Expo ANTAD. El servicio arrancará el 4 de junio con una flota de 41 autobuses , equipados con aire acondicionado, internet gratuito, puertos USB y cámaras de videovigilancia. Estas características garantizan un trayecto cómodo y seguro para los 27 mil pasajeros que usarán el servicio en su etapa inicial .

El objetivo principal de esta gran obra de infraestructura es reducir los tiempos de traslado hasta un 38 % en los horarios más complicados. Las pruebas operativas ya evalúan la precisión de los tiempos para asegurar la eficiencia del servicio.

Más infraestructura para Jalisco

El mandatario también comentó que están realizando grandes obras de infraestructura para la ciudad, por ejemplo, la modernización del ingreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara .

"El ingreso de nuestra ciudad tenía un gran reto y hemos invertido con recursos estatales alrededor de 11 mil millones de pesos en cambiar toda la imagen urbana de ingreso del aeropuerto a la ciudad ; hemos ampliado este acceso en 12 carriles, concreto hidráulico, ciclovía, luminarias y arbolado que dará una nueva imagen a la ciudad", comentó. Adicionalmente, dijo que se está realizando una limpieza de la imagen visual desde el aeropuerto.

Añadió que también se está invirtiendo en la red carretera estatal alrededor de 24 mil millones de pesos para dar seguridad a los automovilistas y al transporte de mercancías.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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