La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este viernes 6 de febrero con relación al caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por presuntos nexos con el crimen organizado.

Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Rivera Navarro, Sheinbaum declaró que ni Morena ni otro partido político puede ser "paraguas" para delinquir o para corromperse .

"Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

También comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Nueva Generación (CNG) .

"Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la República; denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación", dijo la Mandataria federal.

"Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal", añadió.

Alcalde de Tequila, ligado al crimen organizado

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres de sus funcionarios: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, titular de Obras Públicas, fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre, acusados de extorsión y vínculos con grupos delictivos , informó este jueves el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Precisó que elementos de la Sedena, Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC ejecutaron cinco cateos en domicilios de Jalisco para cumplimentar la orden de aprehensión contra Rivera Navarro.

De acuerdo con las investigaciones, el edil lidera una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público .

También se investigan presuntos vínculos de los cuatro funcionarios municipales con una célula del Cártel Nueva Generación .

En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, donde se interpretaron narcocorridos y se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CNG.

