Plan Michoacán logra disminuir 30% los homicidios tras el asesinato de Carlos Manzo

Autoridades federales informaron este viernes que la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo , ocurrido el 1 de noviembre y que desató protestas en todo el país, ha contribuido a una disminución del 30 por ciento en los homicidios en la entidad.

Durante la conferencia presidencial realizada en Morelia, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el reporte de incidencia delictiva en Michoacán, en el que detalló que los asesinatos se redujeron en ese mismo porcentaje entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

"Cuando comparamos octubre de 2025, antes del inicio del Plan Michoacán, contra diciembre de 2025, el último mes que tenemos los datos de incidencia delictiva, se presentó una reducción de 30 %, al pasar de 3,48 a 2,45 homicidios diarios en promedio", indicó Figueroa.

Por su parte, el , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseveró que entre el 10 de noviembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, en el marco de ese plan, fueron detenidas 430 personas, se aseguraron 240 armas de fuego, más de 16.000 cartuchos, 347 vehículos y grandes cantidades de drogas y precursores químicos.

También se inhabilitaron campamentos delictivos y tomas clandestinas de combustible, además de operativos de vigilancia en zonas productivas de aguacate y limón, sectores afectados por el cobro de cuotas.

García destacó que estas acciones permitieron la captura de presuntos generadores de violencia y miembros de grupos criminales que operaban en regiones como Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia, así como el aseguramiento de ocho toneladas de cocaína en operaciones marítimas en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Asimismo, subrayó la desarticulación de la célula criminal conocida como Los Blancos de Troya, cuyos integrantes estaban vinculados con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas, entre otros delitos.

"Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos".

El titular de la SSPC destacó que a partir de la implementación de la estrategia contra la extorsión, el 6 de julio del 2025, el estado de Michoacán ha registrado avances sustantivos en la protección de las familias, los comercios y las actividades productivas.

"Lo que ha permitido la disminución de la incidencia de este delito en 13,8 %", indicó.

Michoacán vive una ola de violencia por la pugna entre grupos del crimen organizado. Las autoridades federales han apuntado que el Cartel Nueva Generación (CNG), uno de los más grandes del país, estuvo detrás del asesinato de Manzo en Uruapan, la segunda ciudad del estado.

