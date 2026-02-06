Locatarios del Mercado de la Merced Nave Mayor aseguraron que la celebración del Super Bowl LX, este 8 de febrero, incrementó el precio de los aguacates en 10 pesos en la capital, debido a que la mayor parte de la producción es destinada a los Estados Unidos, donde más se consume esta fruta para disfrutar de este espectáculo.

"Subió 10 pesos de unos días para acá, que tampoco es tanto, pero sí pega al bolsillo, y es algo que siempre pasa en estas fechas cuando se juega el Súper Bowl", dijo Baltazar García, quien vende aguacate Hass en el pasillo 14 de este centro de abastos.

Señaló que los precios por kilo pueden ir de los 30 hasta los 60 pesos, cuando en una semana antes no pasaba de los 50.

El comerciante indicó que quienes le surten esta fruta le aseguran que es porque la mayor parte de la producción va a Estados Unidos, "donde les encanta hacerse guacamole para ver el partido, ya saben que son fanáticos del americano".

"Y aquí en la Ciudad de México pues la gente viene, pregunta por el aguacate y se sorprende de que sube mucho, porque claro que a nosotros también nos encanta para el guacamole principalmente pero también para las tortas, los sándwiches, tacos y se puede comer como fruta, que es lo que es", aseveró el locatario.

Unos puestos adelante, Gerardo Moreno aseguró que de 15 días a la fecha el aguacate ha incrementado su precio de ocho a 10 pesos; coincidió en que se debe a la demanda de este producto en Estados Unidos. "Es irónico, pero es lo que le llaman oferta y demanda, porque como no hay tantos aguacates como antes, pues nos suben el precio, es normal, ya después pues va bajando cercano a marzo por ahí que se regulariza", explicó.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) estimó que por la celebración del Super Bowl LX se prevé que dejará una derrama económica de más de 6 mil 200 millones de pesos, lo que representa un aumento de 3.7% respecto al año anterior.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

