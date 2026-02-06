Viernes, 06 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | SAT

SAT define a quién auditará especialmente este 2026

La presentación de pérdidas fiscales recurrentes y el abuso de deducciones, son especialmente observados por el SAT

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

En los procesos de auditoría, el SAT solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información. ESPECIAL / CANVA

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) definió qué contribuyentes, de acuerdo a sus prácticas, serán especialmente auditados durante este año. Estas son las directrices que dio a conocer el fisco:

El SAT establece condiciones equitativas para la inversión y brinda certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, por lo que da a conocer mejores prácticas de transparencia para 2026:

1.- Se publica el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”.

2.- En caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

3.- En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

4.- Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

  • Celebren operaciones con factureras o nomineras.
  • Presenten pérdidas fiscales recurrentes.
  • Simulen o abusen de deducciones.
  • Obtengan ingresos que no son declarados.
  • Abusen de estímulos fiscales.
  • Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
  • Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.
  • No paguen retenciones por sus empleados.
  • Realicen operaciones con paraísos fiscales.
  • Soliciten devoluciones improcedentes.
  • Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

5.- Se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

6.- Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

7.- Se recuerda a las y los contribuyentes los canales de denuncia:

a. Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

b. Marca SAT: 55 6272 2222 o 55 6272 2728 opción 8.

c. Portal del SAT, apartado Denuncias SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/quejas-o-denuncias

d. Redes sociales oficiales: Facebook SAT México; X @SATMX

e. Aplicación SAT Móvil para dispositivos móviles, apartado Quejas y denuncias.

f. Síndicos autorizados, consultar el directorio en gob.mx/sat: 
http://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/sapsnet/publico/ConsultaSindicos.aspx

Lo anterior permitirá optimizar los recursos del sistema tributario mexicano para 2026, con menos auditorías y mayor recaudación, garantizando piso parejo en el cobro de las contribuciones.

Con información del SAT

